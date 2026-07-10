Deux véhicules heurtent un orignal sur la route 138 à Sept-Îles

Alors que plusieurs orignaux sont aperçus aux abords de voies routières depuis quelques semaines, un accident impliquant un cervidé et un véhicule est survenu jeudi soir à Sept-Îles, sur la route 138, près du chemin de la Pointe-Noire.

C’est un peu après 21h30 que la première colission a eu lieu.

Selon nos informations, un deuxième véhicule aurait aussi percuté l’orignal, qui se trouvait alors au sol. Le véhicule aurait terminé sa route dans le fossé, près de 150 m dans le bois.

Dans toutes ces circonstances, il n’y aurait eu aucun blessé grave.

La route 138 dans le secteur a été fermé un certain temps pour procéder aux opérations.