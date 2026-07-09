Un feu de forêt d’origine humaine près du cimetière de Sept-Îles 

Par Sylvain Turcotte 12:01 PM - 9 juillet 2026
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Un feu de forêt, le mercredi 8 juillet, près du cimetière de Sept-Îles. Photo capture de vidéo

C’est un peu après 21h45, mercredi, que les pompiers de Sept-Îles ont reçu l’appel pour un incendie dans le bois, près du cimetière, à l’est de la ville.

Selon le chef Steve Lévesque, ce serait un squatteur qui est à l’origine du feu, puisqu’un chien se trouvait sur place. « Les policiers savaient à qui était le chien », a-t-il dit.

La superficie du feu était d’environ 30 pieds par 30 pieds, a fait savoir M. Lévesque. Aux alentours, il y avait beaucoup de sapinages.

L’intervention des pompiers a duré près d’une heure. « On a contrôlé le feu rapidement. »  

La SOPFEU devait se rendre sur place ce matin pour s’assurer que le feu était complètement éteint, grâce aux coordonnées GPS transmises par l’équipe du Service incendie de la Ville de Sept-Îles.

Sylvain Turcotte

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