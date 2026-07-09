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Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

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Par Nadia Dorval 9:00 AM - 9 juillet 2026
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SurfShack organise une soirée Surf and Dance ce vendredi 10 juillet. Photo Marie Jomphe Lemay

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

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Sept-Îles

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Soirée Surf and Dance

Vendredi 10 juillet à partir de 17 h au Surfshack à Moisie

Une soirée avec la présence d’un DJ, du surf et un feu de camp. De tout pour profiter de l’été!

Omnium dans l’vent Maxi

Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet à Moisie

Première fin de semaine de deux en juillet pour du volleyball de plage aux abords de la rivière Moisie avec l’Omnium dans l’vent – Maxi les 11 et 12 juillet. Photo Facebook Omnium dans l’vent – Maxi

Allez encourager les équipes participantes au tournoi de volley-ball de plage 2 contre 2 à la plage du pont de la Rivière Moisie.

À la découverte des milieux humides du Petit-Havre de Matamec

Samedi 11 juillet à 9 h 30 au Petit Havre de Matamec

Randonnée guidée organisée par l’OBV Duplessis. Vous pourrez découvrir les milieux humides du Petit Havre de Matamec en plus d’en apprend davantage sur la flore et la faune de ces écosystèmes. Sur inscription.

Soirée dansante Happy Summer

Samedi 11 juillet à 21 h 30 à l’Hôtel Sept-Îles

Une soirée pour danser entre amis avec de la musique variée, country-techno, salsa-bachata-merengue et plus.

Spectacle de Bass N’Lightning

Dimanche 12 juillet à 14 h sous la Tente jaune

Passez un dimanche après-midi à l’Escale musicale en compagnie du groupe Bass N’Lightning qui vous interprètera de chansons country/folk en plus de quelques compositions originales. 

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Port-Cartier

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Journée de pêche à la mouche sur la rivière aux Rochers

Samedi 11 juillet à partir de 7 h au Pavillon de la rivière aux Rochers

Initiez-vous à la pêche à la mouche. Apprenez à lancer et à lire la rivière, tout pour commencer du bon pied. Sur inscription.

Présentation du documentaire Et si on écoutait le saumon

Samedi 11 juillet à 18 h 30 au Pavillon de a rivière aux Rochers

Documentaire du Groupe North Shore, co-produit avec la Fédération québécoise du saumon atlantique. L’œuvre a été présentée un peu partout au Québec et au Canada. L’événement sera présenté en formule 5 à 7. Billets disponibles en ligne.

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Havre-Saint-Pierre

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Cinéma en plein air

Jeudi 9 juillet à 20 h dans le stationnement de la Shed-à-Morue

Projection en plein air du film jeunesse Les légendaires.

Marché public

Samedi 11 juillet de 10 h à 14 h au 999 Promenade des Anciens

Ce samedi marque le retour du Marché public de Havre-Saint-Pierre, et ce jusqu’au 26 septembre. Une belle occasion de découvrir les talents d’artisans locaux et d’acheter local.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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