Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?
SurfShack organise une soirée Surf and Dance ce vendredi 10 juillet. Photo Marie Jomphe Lemay
Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.
________________
Sept-Îles
________________
Soirée Surf and Dance
Vendredi 10 juillet à partir de 17 h au Surfshack à Moisie
Une soirée avec la présence d’un DJ, du surf et un feu de camp. De tout pour profiter de l’été!
Omnium dans l’vent Maxi
Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet à Moisie
Allez encourager les équipes participantes au tournoi de volley-ball de plage 2 contre 2 à la plage du pont de la Rivière Moisie.
À la découverte des milieux humides du Petit-Havre de Matamec
Samedi 11 juillet à 9 h 30 au Petit Havre de Matamec
Randonnée guidée organisée par l’OBV Duplessis. Vous pourrez découvrir les milieux humides du Petit Havre de Matamec en plus d’en apprend davantage sur la flore et la faune de ces écosystèmes. Sur inscription.
Soirée dansante Happy Summer
Samedi 11 juillet à 21 h 30 à l’Hôtel Sept-Îles
Une soirée pour danser entre amis avec de la musique variée, country-techno, salsa-bachata-merengue et plus.
Spectacle de Bass N’Lightning
Dimanche 12 juillet à 14 h sous la Tente jaune
Passez un dimanche après-midi à l’Escale musicale en compagnie du groupe Bass N’Lightning qui vous interprètera de chansons country/folk en plus de quelques compositions originales.
________________
Port-Cartier
________________
Journée de pêche à la mouche sur la rivière aux Rochers
Samedi 11 juillet à partir de 7 h au Pavillon de la rivière aux Rochers
Initiez-vous à la pêche à la mouche. Apprenez à lancer et à lire la rivière, tout pour commencer du bon pied. Sur inscription.
Présentation du documentaire Et si on écoutait le saumon
Samedi 11 juillet à 18 h 30 au Pavillon de a rivière aux Rochers
Documentaire du Groupe North Shore, co-produit avec la Fédération québécoise du saumon atlantique. L’œuvre a été présentée un peu partout au Québec et au Canada. L’événement sera présenté en formule 5 à 7. Billets disponibles en ligne.
________________
Havre-Saint-Pierre
________________
Cinéma en plein air
Jeudi 9 juillet à 20 h dans le stationnement de la Shed-à-Morue
Projection en plein air du film jeunesse Les légendaires.
Marché public
Samedi 11 juillet de 10 h à 14 h au 999 Promenade des Anciens
Ce samedi marque le retour du Marché public de Havre-Saint-Pierre, et ce jusqu’au 26 septembre. Une belle occasion de découvrir les talents d’artisans locaux et d’acheter local.
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.