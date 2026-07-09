Possible reprise de la circulation sur le chemin de fer QNS&L

La circulation des trains sur le chemin de fer QNS&L pourrait reprendre jeudi soir, a fait savoir Rio Tinto IOC.

« La situation actuelle permet une reprise de la circulation ferroviaire en soirée, sous réserve que les conditions météorologiques restent favorables », écrit la minière dans une publication sur les réseaux sociaux.

Mercredi soir, la circulation avait été bloquée en raison des feux de forêt qui se trouvaient à proximité des installations ferroviaires.

« Nos équipes demeurent mobilisées et poursuivent une surveillance étroite du secteur afin d’assurer une réouverture du chemin de fer en toute sécurité. Les décisions seront ajustées au besoin en fonction de l’évolution de la situation », avait indiqué l’entreprise.

De son côté, Transport Ferroviaire Tshiuetin annonce qu’un train de passagers est prévu de partir de Sept-Îles à 12 h (midi) le vendredi 10 juillet 2026 en direction de Schefferville. Initialement, il aurait dû partir le jeudi 9 juillet.

« Veuillez noter que ce départ demeure sujet à tout changement lié aux conditions météorologiques ou à la situation opérationnelle. Advenant une modification, une nouvelle mise à jour sera communiquée rapidement », précise Transport Ferroviaire Tshiuetin.