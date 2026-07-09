Pont sur le Saguenay : Montigny réitère son engagement envers le projet

Peu de temps après la conférence de presse de la Coalition Union 138 et des Innus à Québec, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a réitéré son engagement pour le pont sur le Saguenay.

Le député caquiste rappelle quelle était sa volonté, avant la dernière élection. C’était de « livrer une étude » qu’il espérait positive pour ce projet.

« L’étude est claire : le projet de pont sur le Saguenay est positif sur les plans environnemental, économique et social », déclare Yves Montigny sur Facebook.

« La prochaine étape, c’est de le réaliser. Pour y arriver, je suis convaincu que la voie à privilégier est un partenariat public-privé. Des partenaires démontrent déjà leur intérêt », écrit-il également.

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