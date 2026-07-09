Feu de forêt : arrêt des opérations sur le chemin de fer de QNS&L

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:31 AM - 9 juillet 2026
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La circulation sur le chemin de fer QNS&L est temporairement interrompue en raison d’un feu de forê Photo courtoisie

La circulation est arrêtée de façon temporaire sur le chemin de fer QNS&L en raison d’un feu de forêt qui se trouve à proximité des installations.

La mesure a été annoncée mercredi soir par Rio Tinto IOC dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Nous suivons la situation de près et fournirons des mises à jour lorsque de nouvelles informations seront disponibles », affirme la minière.

De son côté, la compagnie Transport ferroviaire Tshiuetin a indiqué qu’elle reportait le départ du train de voyageurs prévu le jeudi 9 juillet entre Sept-Îles et Schefferville.  Le départ est provisoirement reprogrammé au vendredi matin 10 juillet.

Cette fermeture temporaire est due en raison d’importants feux de forêt dans le secteur de Labrador City.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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