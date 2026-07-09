Feu de forêt : arrêt des opérations sur le chemin de fer de QNS&L

La circulation est arrêtée de façon temporaire sur le chemin de fer QNS&L en raison d’un feu de forêt qui se trouve à proximité des installations.

La mesure a été annoncée mercredi soir par Rio Tinto IOC dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Nous suivons la situation de près et fournirons des mises à jour lorsque de nouvelles informations seront disponibles », affirme la minière.

De son côté, la compagnie Transport ferroviaire Tshiuetin a indiqué qu’elle reportait le départ du train de voyageurs prévu le jeudi 9 juillet entre Sept-Îles et Schefferville. Le départ est provisoirement reprogrammé au vendredi matin 10 juillet.

Cette fermeture temporaire est due en raison d’importants feux de forêt dans le secteur de Labrador City.