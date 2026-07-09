Des artistes en arts visuels en résidence sur l’Archipel-de-Mingan

En résidence jusqu’au 16 juillet à Havre-Saint-Pierre, les artistes Chantal De Serre et Catherine Plante se laissent inspirer par la beauté de l’Archipel-de-Mingan. Échanges avec les visiteurs, activités de médiation artistique et création d’œuvres sont à l’horaire durant leur résidence.

Le Projet Mingan est une résidence de recherche-création réunissant les artistes Chantal De Serre de L’Isle-aux-Coudres, qui pratique la peinture abstraite, et Catherine Plante d’Upton, illustratrice naturaliste.

L’idée de faire une résidence artistique en Minganie trottait dans la tête de Chantal De Serre depuis son séjour touristique dans la région en 2023. C’est lors de la visite des îles de l’Archipel qu’elle a été frappée par la beauté des lieux.

« Le reste du groupe s’en allait avec le guide, puis moi je suis restée en arrière, et j’ai pris une tonne de photos, de vidéos, puis là j’ai senti en moi, oh my god, il faut que je fasse quelque chose avec ça, ça n’a pas de bon sens, c’est trop génial », dit Chantal De Serre.

Après quelques recherches afin de valider la possibilité de faire une résidence artistique, elle se rend compte que son projet et son type d’art ne cadrent nulle part. Elle décide de laisser l’idée reposer durant un an.

Entre-temps, elle rencontre Catherine Plante lors d’une exposition. Elles exposent l’une à côté de l’autre. Mme De Serre en profite pour lui parler de son idée de résidence. Mme Plante, qui fait des illustrations naturalistes à la main, est tout de suite très emballée par le projet.

« On se demandait qu’est-ce qu’on veut faire ? Comment on veut faire ça ? Qu’est-ce qu’on veut vivre ? (…) Puis, on s’est dit qu’on devrait contacter Parcs Canada et la Municipalité de Havre-Saint-Pierre pour faire des partenariats, pour aller plus loin », dit Chantal De Serre.

Les deux organisations, Parcs Canada et la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, ont tout de suite embarqué dans l’aventure.

Parcs Canada leur offre trois visites des îles par semaine durant leur mois de résidence, en plus d’un guide-interprète à leur disposition. La municipalité de Havre-Saint-Pierre leur a offert de s’installer au deuxième étage de la maison de la culture Roland-Jomphe.

Catherine Plante et Chantal De Serre en pleine séance de création sur une île de l’Archipel-de-Mingan. Photo courtoisie

« On crée sur les îles quand on est là…. On écoute le guide et à un moment donné, on s’installe et on crée », dit Catherine Plante.

Pour Mme Plante, ce qui l’inspire le plus jusqu’à maintenant, c’est la flore particulière à l’Archipel-de-Mingan, en plus des oiseaux marins. Pour Chantal De Serre, qui fait davantage dans l’art abstrait, c’est l’imaginaire qui l’incite à produire de l’art.

« Toutes les formes, les couleurs, les lignes, les textures, les sons, les odeurs, tout ça, j’emmagasine ça à l’intérieur de moi, puis ça crée comme des univers. Donc, dans mes œuvres, on peut reconnaître des formes que je rencontre », dit Mme De Serre.

Il est possible de suivre leur aventure grâce à des capsules vidéo publiées sur la chaîne YouTube de Chantal De Serre. Le public est également invité à se rendre à leur atelier de création installé à la Maison de la culture Roland-Jomphe afin d’aller observer et échanger avec les artistes.

Voici un exemple d’une étude qui est inspirée d’un fragment de l’île Quarry, dans l’archipel de Mingan. « Un instant de territoire qui poursuit son chemin jusqu’à l’atelier », écrit Chantal De Serre sur son compte Instagram. Photo Instagram Chantal De Serre

Des activités de médiation culturelles sont aussi prévues avec les jeunes du camp de jour et avec des groupes de personnes âgées.

L’aventure se terminera le 14 juillet avec un 5 à 7 de finissage à la Maison de la culture Roland-Jomphe.

« Un finissage, ça montre jusqu’où on s’est rendu [dans notre recherche créative] », dit Chantal De Serre.

Elle explique que c’est lorsqu’elle reviendra à son atelier qu’elle va créer les œuvres complètes de plus grandes dimensions qui prennent plus de temps à réaliser.