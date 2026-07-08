Une grève repousse les travaux sur la 138 à l’est de Sept-Îles

Les travaux de réhabilitation de la chaussée à l’est de Sept-Îles, qui devaient s’amorcer à la fin juin, ne sont toujours pas commencés. La grève des ingénieurs force le report des chantiers.

Trois portions de la route 138 à l’est de Sept-Îles, entre le viaduc et le pont de la rivière Moisie était soumises à des travaux entre différences phases du 29 juin au 14 août.

” En raison de la grève des ingénieurs, les travaux ne sont pas débutés. Les nouvelles dates seront communiqués dès qu’elles seront confirmées “, fait savoir Marie-Ève Hébert, conseillère en communication à la direction générale de la Côte-Nord pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Bien que des travaux ont été réalisés dans ce même secteur l’an dernier, ceux à venir devaient se faire à un autre moment, indique Mme Hébert, ” en raison de contraintes de planification et de coordination avec les travaux de partenaires. Cette approche a permis d’optimiser les chantiers et de réduire les impacts sur les usagers. “