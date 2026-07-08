Une grève repousse les travaux sur la 138 à l’est de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:14 AM - 8 juillet 2026
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Les travaux à l’est de Sept-Îles, qui allaient demander encore une fois de la patience aux usagers de la route 138, ne sont pas encore entamés. Photo Archives

Les travaux de réhabilitation de la chaussée à l’est de Sept-Îles, qui devaient s’amorcer à la fin juin, ne sont toujours pas commencés. La grève des ingénieurs force le report des chantiers.

Trois portions de la route 138 à l’est de Sept-Îles, entre le viaduc et le pont de la rivière Moisie était soumises à des travaux entre différences phases du 29 juin au 14 août.

” En raison de la grève des ingénieurs, les travaux ne sont pas débutés. Les nouvelles dates seront communiqués dès qu’elles seront confirmées “, fait savoir Marie-Ève Hébert, conseillère en communication à la direction générale de la Côte-Nord pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. 

Bien que des travaux ont été réalisés dans ce même secteur l’an dernier, ceux à venir devaient se faire à un autre moment, indique Mme Hébert, ” en raison de contraintes de planification et de coordination avec les travaux de partenaires. Cette approche a permis d’optimiser les chantiers et de réduire les impacts sur les usagers. “

Des travaux au calendrier sur la 138 à l’est de Sept-Îles

Sylvain Turcotte

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