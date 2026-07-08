Référendum à Pessamit : un citoyen milite pour un choix éclairé

Par Emelie Bernier 9:34 AM - 8 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Les membres de le communauté de Pessamit doit voter sur l'avenir de son territoire samedi et dimanche. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Devant un processus référendaire qu’il juge opaque, le citoyen de Pessamit et futur candidat à un poste de conseiller au Conseil de bande Marco Bacon a choisi de prendre la parole. Depuis quelques jours, il multiplie les interventions sur Facebook afin d’informer la communauté des tenants et aboutissants liés à la question référendaire.

« Les membres de ma communauté ne savent pas du tout ce sur quoi ils vont voter »,lance-t-il d’entrée de jeu. 

Le conseil de bande, croit Marco Bacon, n’a pas donné suffisamment de temps à la communauté pour prendre une décision éclairée. « Ça été présenté à peine 10 jours avant le référendum, sans tambour ni trompette. On a reçu un memo sur le site du conseil. Imagine ceux qui ne vont même pas sur internet ! »

Une intervention radio a eu lieu le jeudi 2 juillet. « On s’est installé devant la radio, pis on a écouté. Il n’y avait pas de détails, rien du tout ! Quand on lit l’entente et qu’on compare avec ce qui a été dit à la radio, c’était vraiment soft ! Ils miroitaient la vallée du bonheur… »

Le conseil a annoncé qu’une distribution de l’entente imprimée aurait lieu dans la communauté, ce que Marco Bacon attendait toujours en début de semaine. « J’ai mis la main sur l’entente, mais ils n’ont pas fait de distribution», affirme-t-il.

Marco Bacon se présentera comme candidat indépendant aux prochaines élections du conseil de bande. Photo tirée de Facebook

Il en a également contre la conclusion de la présentation radiophonique.

« En gros, ils ont dit à la communauté “ça va être beau, on va avoir de l’argent”, mais que si on ne signait pas, qu’on n’approuvait pas l’entente, on n’aurait jamais plus la chance d’avoir une autre occasion comme celle-là et qu’on s’en allait vers rien recevoir du tout… », résume Marco Bacon qui y voit une forme de chantage.

Des rencontres avec des publics ciblés ont eu lieu cette semaine. « Ils ont annoncé un horaire pour des rencontres par groupe : les employés du conseil de bande, les chasseurs et pêcheurs, les aînés. C’était assez ciblé. »

Une séance d’information pour tous les membres de la communauté est cependant à l’horaire ce jeudi. « C’est seulement 2 jours avant le vote ! », déplore M. Bacon.  

Selon lui, les engagements exigés à Pessamit via l’entente vont trop loin.

« Il y a beaucoup de drapeaux rouges, mais je dirais que la première des choses, quand tu fais la lecture de l’entente, c’est que tu vois souvent apparaître “Pessamit s’engage à…” Je trouve qu’on s’engage beaucoup dans cette entente-là alors qu’Hydro s’engage à faire des versements, mais pas à grand-chose d’autre… »

Marco Bacon a l’intention de continuer à diffuser des directs sur les réseaux sociaux jusqu’au vote.

« Je veux juste que les gens fassent un choix éclairé. On a le droit de choisir notre avenir et ça passe par la reconnaissance de nos compétences et de nos droits. Est-ce qu’on veut vraiment laisser Hydro faire ce qu’il veut sur notre Nitassinan ? »

Québec et Pessamit à l’orée d’une entente historique

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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