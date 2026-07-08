Métaux Torngat : la reprise des opérations au lac Brisson suscite de l’opposition à Matimekush-Lac John

L’opposition au projet minier de Métaux Torngat se poursuit dans la communauté innue de Matimekush-Lac John et l’arrêt des opérations au camp du lac Brisson a été demandé par des membres.

D’ailleurs, un groupe de 16 membres de la communauté de Matimekush-Lac-John a récemment planté un deuxième drapeau au lac Brisson afin de signifier leur opposition au projet. Cet événement fait suite à une première manifestation de désaccord ayant eu lieu en février, lorsque huit membres de la même communauté avaient rejoint le site en motoneige afin d’y planter un premier drapeau.

À la fin du mois de juin, Métaux Torngat a rouvert progressivement son camp d’exploration au lac Brisson. Les opérations prévoyaient, notamment la collecte de données sur l’eau et l’environnement, la planification et la préparation de futures études géotechnique, des améliorations au camp, ainsi que le suivi des caribous et de la faune.

Camp du lac Brisson de Métaux Torngat Photo Métaux Torngat

Rappelons que le conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-utenam et celui de Matimekush Lac-John ont officiellement annoncé à la mi-juin qu’ils s’opposaient au projet de Métaux Torngat.

Les deux conseils ont des préoccupations par rapport aux impacts du projet sur le territoire, l’environnement, la faune et sur le troupeau de caribou de la rivière George.

La représentante de Métaux Torngat, sollicitée pour un commentaire sur ce nouvel événement, confirme que « la petite équipe de Métaux Torngat présente sur le site du lac Brisson a accueilli avec respect les membres de la communauté de Matimekush Lac-John venus exprimer leur opposition au projet. Métaux Torngat demeure ouverte au dialogue et souhaite poursuivre les échanges avec les communautés dans un esprit d’écoute et de respect mutuel. Les activités en cours sur le site sont principalement liées à des études environnementales. »

– Collaboration Vincent Rioux-Berrouard