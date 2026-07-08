De l’animation historique tout l’été au parc du Vieux-Quai de Sept-Îles

La terrasse urbaine du Vieux-Quai de Sept-Îles s’animera cet été avec des personnages historiques tout droit sortis du Vieux-Poste. Une occasion pour le public de découvrir l’histoire septilienne.

L’initiative s’inscrit dans les activités entourant le 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles. Organisé conjointement avec le Musée de la Côte-Nord, le but est de mettre en valeur l’histoire de la ville et son patrimoine immatériel.

Les personnages d’époque sillonneront le parc du Vieux-Quai près de la terrasse urbaine et des abris et iront à la rencontre du public pour leur raconter des tranches de l’histoire de Sept-Îles et la vie dans un poste de traite au 19e siècle. Cette activité sera présentée gratuitement tous les vendredis et les dimanches à 15 h 30, et ce jusqu’au 14 août.