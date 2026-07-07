Une maison de Uashat ravagée par un incendie 

Une maison inoccupée de la rue Pashin, à Uashat, a été la proie des flammes sur l’heure du souper le 7 juillet.

À leur sortie de la caserne après l’appel reçu à 17h47 pour l’incendie, les pompiers de Sept-Îles pouvaient déjà voir le nuage noir de fumée.

” C’était très violent à notre arrivée. Le feu sortait par plusieurs fenêtres “, a fait savoir, au Journal, le directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard.

La résidence était désaffectée.

Le feu a pris naissance au rez-de-chaussée et a monté dans l’entretoit, a indiqué M. Bouffard, sans pourtant connaître le point d’origine.

Le Service incendie transmet à la SPUM la responsabilité de l’enquête pour déterminer la nature de l’incendie.

Pas moins de treize pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Ils étaient encore sur place vers 20h15 pour l’extinction de points chauds.