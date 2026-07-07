Quatre soumissions pour l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:45 PM - 7 juillet 2026
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Image de l’agrandissement et du réaménagement de l’Hôpital de Sept-Îles. Une toute nouvelle urgence, un bloc opératoire, une unité de stérilisation, une unité de soins intensifs ainsi qu’une unité de réadaptation sont prévus. Photo DMG architecture

Quatre soumissions ont été reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour les travaux d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

L’appel d’offres a été lancé le 9 avril et il a pris fin le 6 juillet.

Parmi les quatre soumissions déposées, c’est Pomerleau qui a déposé la plus basse pour un montant de 149,5 M$. Par la suite, on retrouve EBC-LFG HSI (159,9 M$), le Groupe Geyser (161,1 M$) et Tisseur (169,4 M$).

C’est la Société québécoise des infrastructures qui est responsable de ce projet. La prochaine étape sera de vérifier l’admissibilité et de la conformité des soumissions reçues avant qu’une décision soit prise pour l’adjudication du contrat.

Le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles touchera notamment l’urgence, le bloc opératoire, incluant la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, l’unité des soins intensifs et l’unité de psychiatrie interne.

Les travaux totalisent une superficie de 11 462 m2. Le projet comprend un agrandissement de 8 769 m2 sur trois niveaux, incluant un sous-sol, ainsi qu’un réaménagement de 2 693 m2.

En mars dernier, lors du dépôt du budget, le gouvernement du Québec a confirmé qu’un budget de 308 M$ était réservé pour ce projet qui est attendu depuis plus de 20 ans dans la région.

L’objectif est que les travaux débutent à la fin de l’été 2026. Si tout se déroule comme prévu, ils devraient se terminer à l’été 2029 et c’est à l’automne 2029 que les premiers usagers devraient être accueillis.

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles débutera à la fin de l’été

Rencontre avec l’architecte derrière la nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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