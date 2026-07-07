L’Omnium dans l’vent lance l’été de volleyball de plage à Moisie

Après le Festival Country Mamu Moisie, au tour de l’organisation des deux tournois de volleyball de plage de se préparer à recevoir la visite sur le même site. L’Omnium dans l’vent – Maxi part le bal cette fin de semaine.

La marque record de 2025 avec 400 équipes appartient déjà au passé. L’organisation de l’Omnium attend pas moins de 448 équipes en 2×2 (hommes et femmes le samedi, mixte le dimanche) pour sa 38e édition des 11 et 12 juillet. Il y a également du 4×4 Mixte Participation le dimanche.

En une journée, le 15 juin, le comité avait reçu près de 400 inscriptions.

L’équipe du Festival Country Mamu Moisie a mis à table pour l’Omnium pour que les installations soient à point pur cette fin de semaine.

« La plage est belle et large, nous allons pouvoir rentrer plus de terrains, c’est pourquoi nous avons pris plus d’équipes », mentionne Zéa Blackburn, coprésidente de l’Omnium dans l’vent.

La météo semble d’ailleurs favorable à une belle fin de semaine de volleyball de plage. « Pour l’instant, il annonce super beau », de renchérir Mme Blackburn.

Les participants et visiteurs sur le site ne manqueront de rien pour s’alimenter et s’abreuver avec foodtruck, cantine et bar. L’organisation servira également la nouvelle bière de La Compagnie, la Moisie.

Un service de navette sera aussi offert, avec départ de Sept-Îles le samedi matin, et retour le samedi soir, une heure après la fin du dernier spectacle. L’organisation encourage également le covoiturage.

Parlant de spectacle, Jo Robicho (le vendredi), Bouli et Pat (le samedi) ainsi que les Chiens de ruelle (le samedi) fouleront la scène.

« Nos commanditaires sont toujours au rendez-vous, nous sommes vraiment choyés. Bref, le comité est crinqué et a hâte de recevoir tout ce beau monde. Vivre le volley ! », lance Zéa Blackburn.

Après l’Omnium

Au lendemain de l’Omnium dans l’vent – Maxi, les adeptes de volleyball de plage devront être rapides sur le clavier, puisque ce sera l’ouverture des inscriptions pour le Volley-Soleil – Desjardins, le 13 juillet, dès midi. Ce tournoi se joue en 4×4 Mixte. Toutes les formations devraient passer en ronde éliminatoire le dimanche.

La thématique de ce deuxième tournoi de l’été sur le sable de la plage de la rivière Moisie, au calendrier les 25 et 26 juillet, sera celle d’une Fête Foraine. Deevak et Orchestre Tisonnier seront les artistes pour le vendredi, Jay Dumais et P’tit Gros Bison ceux du samedi.

L’an dernier, le Volley-Soleil a attiré 265 équipes.