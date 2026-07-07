La Fondation des Canadiens pour l’enfance démontre un intérêt envers Uashat mak Mani-utenam 

La communauté de Uashat mak Mani-utemam et sa jeunesse sportive pourraient fort bien compter sur l’apport de la Fondation des Canadiens (de Montréal) pour l’enfance pour de belles initiatives.

C’est Jeremi Fontaine, impliqué dans le milieu sportif à Uashat mak Mani-utenam, notamment comme entraîneur pour l’Atanukan, qui est derrière l’approche à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

C’est un de ses amis, qui a reçu la Fondation en mars à Manawan, qui lui a parlé de l’organisme.

Jeremi Fontaine y est allé d’une première approche il y a quelques semaines, avec une rencontre Teams, « et ils tenaient à venir nous rencontrer afin de collaborer sur des projets ».

La rencontre a lieu le 6 juillet à Uashat avec la présence de la présidente et directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Geneviève Paquette, et son directeur développement et investissements communautaires, Patrick Mahoney.

Les idées proposées par Jeremi Fontaine sont de doter les écoles primaires de la communauté d’équipements de hockey-balle et d’initiatives pour la pratique de ce sport, mais aussi pour la Maison des jeunes ainsi que Sports et Loisirs ITUM.

« L’objectif, c’est les saines habitudes de vie chez les jeunes, et le hockey-balle est un besoin dans nos écoles. Ils ont démontré de l’intérêt à travailler ensemble. C’est important pour nos jeunes et la communauté en général », dit-il.

Comme la Fondation offre divers programmes, le conseiller politique à ITUM, Norbert Fontaine, a suggéré une implication de la Fondaton lors des Jeux autochtones inter-bandes qui auront lieu en juillet 2027, pour épauler le volet pour les jeunes à besoins particuliers.

« Ils ont des champs d’expertise plus larges que les saines habitudes de vies et les infrastructures qui perdurent. J’ai senti leur intérêt à nous connaître et à établir de longues relations », a-t-il mentionné.

Norbert Fontaine est d’avis que d’autres portes pourraient s’ouvrir entre la Fondation et la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Aucun échéancier n’a été avancé, mais Jeremi Fontaine entend relancer la Fondation au courant de l’été.