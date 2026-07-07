Hub Club : Des activités mensuelles pour socialiser à Sept-Îles

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Par Nadia Dorval , Nadia Dorval 10:45 AM - 7 juillet 2026
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Ulrich Knu et Julia Hannan, les co-fondateurs du Hub Club. Photo courtoisie

Un nouveau club social a vu le jour à Sept-Îles et a proposé sa toute première activité mensuelle vendredi dernier. Une soirée micro-ouvert. Une première qui met la table pour plusieurs autres événements à venir.

Ce sont les Septiliens d’adoption Ulrich Knu et Julia Hannan qui sont derrière le Hub Club, un nouveau club social ayant pour but de créer des événements rassembleurs pour que les habitants de Sept-Îles nouvellement arrivés ou installés depuis belle lurette puissent se connaître et tisser des liens.

Ulrich Knu est originaire du Cameroun. Il s’est installé à Sept-Îles il y a quelques années. Julia Hannan est originaire de Montréal. Elle est venue rejoindre son conjoint à Sept-Îles il y a un peu plus d’un an. C’est lors d’un événement au Centre des congrès de Sept-Îles qu’elle se retrouve par hasard à la même table que M. Knu. Tout de suite, ils se lient d’amitié.

« Je lui ai dit, j’aimerais ça faire un open mic ou plusieurs événements. Puis lui, il a dit qu’il voulait faire une soirée de poésie. Donc on s’est dit, on commence ça», dit Julia Hannan.

Le duo a choisi le nom Hub Club, car le mot « Hub » désigne un point de rassemblement.

«Hub Club, c’est un espace ouvert à tous où l’on peut sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens», expliquent les fondateurs.

M. Knu et Mme Hannan aimeraient grâce à leur initiative contribuer au dynamisme de la vie culturelle et de la communauté septilienne. Leur objectif est d’organiser au moins un événement par mois.

Outre des soirées de micro ouvert, le duo a déjà une liste bien fournie d’idées d’activités à venir : soirée de jeux de société, pique-nique collectif, friperie, soirée de rencontres et des batailles de groupes de musique (battles of the bands).

Leur prochaine activité annoncée vendredi lors du Open Mic est une fête à la plage Ferguson prévue le 15 août à 15 h.

Les détails des événements se trouvent sur la page Facebook du Hub Club de Sept-Îles.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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