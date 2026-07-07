Des odeurs désagréables en provenance de la station d’épuration des eaux usées de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:18 PM - 7 juillet 2026
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Des travaux d’entretien sont en cours à la station d’épuration des eaux usées de la Ville de Sept-Îles Photo Ville de Sept-Îles

Des travaux d’entretien à la station d’épuration des eaux usées de la Ville de Sept-Îles sont en cause pour des odeurs désagréables au cours des derniers jours.

La municipalité mène présentement des travaux de vidanges des bassins qui sont situés entre le parc Holliday et la route 138.

Les opérations consistent à vider les étangs aérés des boues sanitaires qu’ils contiennent. Selon la force et la direction des vents, des odeurs désagréables peuvent être occasionnées.

« Nous sommes conscients des inconvénients que peuvent entraîner ces travaux et nous nous en excusons », écrit la municipalité dans une publication sur les réseaux sociaux.

La Ville indique que ces travaux sont effectués sur une base régulière et ils permettent ainsi de maintenir la capacité de traitement des eaux usées et d’assurer le bon fonctionnement des installations.

Une fois retirées des étangs, les boues sont entreposées dans des géotubes afin d’être déshydratées et séchées. Ce procédé dure environ 1 an et génère peu d’odeurs. Une fois sèches, les boues sont prêtes à être valorisées.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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