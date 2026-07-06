Volleyball de plage : une troisième place à Trois-Rivières pour un duo de Sept-Îles 

Par Sylvain Turcotte 10:38 AM - 6 juillet 2026
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Maxim Lebrasseur et Élodie Boudreau, médaillées de bronze du tournoi du Circuit Excellence Jeunesse du 4 juillet à Trois-Rivières. Photo courtoisie

Cinq équipes du Club jOne de volleyball de plage de Sept-Îles s’attaquaient au premier tournoi provincial de la saison du Circuit Excellence Jeunesse en fin de semaine. Le meilleur résultat appartient au duo Maxim Lebrasseur/Élodie Boudreau. 

Les deux joueuses ont terminé en troisième place de la compétition féminine chez les 16 ans et moins à Trois-Rivières.

Les autres classements chez les équipes septiliennes sont une huitième place pour Angélique Charest et Maude Gingras, une neuvième position pour Malorie Sénéchal et Mary-Lou Gauthier et le douzième rang pour Liliane Bouchard et Mégane Lévesque.

Du côté masculin, chez les 17 ans et mois, Nathan Gaudreau et Théo Monger ont conclu le tournoi à Trois-Rivières en cinquième place.

Le prochain tournoi provincial jeunesse organisé, sous la direction de Volleyball Québec, aura lieu à la fin juillet, alors que Sept-Îles accueillera le Québec Espoirs. 

Volleyball de plage : Sept-Îles accueillera le Québec Espoir

Sylvain Turcotte

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