Sept-Îles | Fermeture temporaire d’une portion de piste cyclable 

Les cyclistes ne pourront plus couper entre l’aréna Conrad-Parent et le Centre socio-récréatif de Sept-Îles pour les dix prochains jours.

La piste cyclable reliant l’avenue Jolliet et le boulevard Laure, entre la bibliothèque et l’aréna, ne pourra être empruntée du 6 au 16 juillet.

La raison de cette fermeture temporaire : des travaux de raccordement des services du nouvel aréna.

Les cyclistes devront se tourner à traverser le boulevard aux intersections Napoléon ou Régnault, en utilisant les feux piétons.