Sept-Îles | Fermeture temporaire d’une portion de piste cyclable 

Par Sylvain Turcotte 10:01 AM - 6 juillet 2026
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La piste cyclable entre la bibliothèque Louis-Ange Santerre et l'aréna Conrad-Parent est fermée temporairement. Photo Sylvain Turcotte

Les cyclistes ne pourront plus couper entre l’aréna Conrad-Parent et le Centre socio-récréatif de Sept-Îles pour les dix prochains jours. 

La piste cyclable reliant l’avenue Jolliet et le boulevard Laure, entre la bibliothèque et l’aréna, ne pourra être empruntée du 6 au 16 juillet. 

La raison de cette fermeture temporaire : des travaux de raccordement des services du nouvel aréna.

Les cyclistes devront se tourner à traverser le boulevard aux intersections Napoléon ou Régnault, en utilisant les feux piétons.

Sylvain Turcotte

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