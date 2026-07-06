Sept-Îles | Fermeture temporaire d’une portion de piste cyclable
La piste cyclable entre la bibliothèque Louis-Ange Santerre et l'aréna Conrad-Parent est fermée temporairement. Photo Sylvain Turcotte
Les cyclistes ne pourront plus couper entre l’aréna Conrad-Parent et le Centre socio-récréatif de Sept-Îles pour les dix prochains jours.
La piste cyclable reliant l’avenue Jolliet et le boulevard Laure, entre la bibliothèque et l’aréna, ne pourra être empruntée du 6 au 16 juillet.
La raison de cette fermeture temporaire : des travaux de raccordement des services du nouvel aréna.
Les cyclistes devront se tourner à traverser le boulevard aux intersections Napoléon ou Régnault, en utilisant les feux piétons.
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