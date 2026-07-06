La réfection du terminal Mgr-Blanche bientôt complété 

L’important chantier de modernisation du terminal Mgr-Blanche du Port de Sept-Îles arrive à sa fin et la réouverture de l’infrastructure est prévue au cours du mois d’août.

C’est à la mi-mars 2025 que s’étaient mis en branle les travaux de ce projet évalué à 30 M$.

Le chantier comprenait notamment le rehaussement du quai, la réfection de l’enrochement de protection, l’ajout de nouveaux postes à quai, la réfection du pavage du terminal ainsi que les aménagements extérieurs du pavillon Mishtanapeu Atshapi.

Les travaux étaient plus que nécessaires étant donné que l’infrastructure date de 1956. Le quai avait subi un affaissement général allant jusqu’à près de deux mètres, qui le submerge par grandes marées.

Durant les travaux, les organisations qui utilisent le terminal ont dû s’adapter. Ce fut notamment le cas pour Destination Sept-Îles Nakauinanu lors de l’accueil des croisiéristes. Si tout se déroule comme prévu, les navires de croisières pourront de nouveau être accueillis au terminal Mgr-Blanche cet automne. D’ailleurs, le prochain navire de croisières devrait faire escale à Sept-Îles, le 8 septembre.