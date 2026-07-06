La réfection du terminal Mgr-Blanche bientôt complété 

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:01 PM - 6 juillet 2026
Temps de lecture :

Le quai de Mgr-Blanche a un rôle très important dans les opérations maritimes à Sept-Îles. Il sert de quai d’attache pour les remorqueurs qui assurent la sécurité des manœuvres de navigation des navires-vraquiers, et il accueille les croisiéristes à Sept-Îles. Photo Port de Sept-Îles

L’important chantier de modernisation du terminal Mgr-Blanche du Port de Sept-Îles arrive à sa fin et la réouverture de l’infrastructure est prévue au cours du mois d’août.

C’est à la mi-mars 2025 que s’étaient mis en branle les travaux de ce projet évalué à 30 M$.

Le chantier comprenait notamment le rehaussement du quai, la réfection de l’enrochement de protection, l’ajout de nouveaux postes à quai, la réfection du pavage du terminal ainsi que les aménagements extérieurs du pavillon Mishtanapeu Atshapi.

Les travaux étaient plus que nécessaires étant donné que l’infrastructure date de 1956. Le quai avait subi un affaissement général allant jusqu’à près de deux mètres, qui le submerge par grandes marées.

Durant les travaux, les organisations qui utilisent le terminal ont dû s’adapter. Ce fut notamment le cas pour Destination Sept-Îles Nakauinanu lors de l’accueil des croisiéristes. Si tout se déroule comme prévu, les navires de croisières pourront de nouveau être accueillis au terminal Mgr-Blanche cet automne. D’ailleurs, le prochain navire de croisières devrait faire escale à Sept-Îles, le 8 septembre.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Transport

Le futur traversier Rimouski–Forestville presque prêt à prendre la mer vers le Québec

Actualité

Féminicides : la députée Kateri Champagne Jourdain interpellée

Actualité

Plus de 27 M$ pour 17 nouvelles tours cellulaires au Québec

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Transport

Le futur traversier Rimouski–Forestville presque prêt à prendre la mer vers le Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Féminicides : la députée Kateri Champagne Jourdain interpellée

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 1 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Électro Pro 2001, 25 années électrisantes

Présenté par Électro Pro 2001
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec