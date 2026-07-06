Festival Mamu Moisie : Une première édition satisfaisante

La toute première édition du Festival country Mamu Moisie a eu lieu la fin de semaine dernière au camping de la ZEC à Moisie. L’événement a attiré environ 1250 visiteurs pour les trois jours de festivités, selon les estimations de l’organisation.

Organisé par l’Agence Mamu Innu Kahussesht (AMIK) et l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM), le Festival Mamu Moisie avait pour objectif d’organiser un événement rassembleur en plus d’être une occasion de réaliser des activités d’animations et de sensibilisation environnementale.

Bien que la pluie se soit invitée à la fête samedi, les organisateurs se disent satisfaits de cette première édition qui s’est déroulée rondement.

« Ça vraiment bien été. (..) Les festivaliers pour la plupart sont très satisfaits, pour une première édition les gens ne s’attendaient à rien et ils en ont eu plein les yeux », dit Sébastien Beaulieu, agent aux communications de l’AMIK.

Dimanche le concours de mangeurs de hot-dog a été remporté par un résident du camping, Tommy Gagnon. La course de canards sur la rivière a attiré beaucoup de spectateurs. C’est le canard de Jackie Bizeau qui a remporté la course, le canard d’Éric Comeau est arrivé dernier. En tout 435 canards avaient été vendus pour la course.

Au cours de la fin de semaine, la programmation musicale a réuni des artistes country québécois et des artistes innus. Les spectateurs ont pu assister à des prestations de Phil Lauzon, Alain Godin et Petapan, pour ne nommer que ceux-là.

Les revenus générés par l’événement serviront à soutenir des projets de sensibilisation et d’éducation environnementale de l’AMIK et des projets liés à la protection de la faune et de la flore de la rivière Moisie menées par l’APRM.