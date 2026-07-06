Célébrons le Mois de l’eau dans Duplessis

L’Organisme de bassin versant (OBV) Duplessis convie la population de Sept-Îles et des environs à différentes activités de sensibilisation pour comprendre les enjeux liés aux plastiques et l’importance de la protection des milieux aquatiques.

La prochaine activité aura lieu le 8 juillet à 18 h 30. Une promenade guidée dans les sentiers du Jardin du ruisseau Bois-Joli sera offerte, en partenariat avec Marie-Ève Desrosiers, directrice du jardin et culminera par une dégustation de produits cuisinés à partir des plantes du jardin. (En cas de mauvais temps, le rendez-vous est remis au lendemain.)

Le Mois de l’eau se tient cette année sous la thématique « Plastiques : du visible à l’invisible, agissons sur tous les fronts ».

Une campagne de sensibilisation est également en cours sur la page Facebook de l’OBV Duplessis, autour des microplastiques. On peut en apprendre plus sur leur provenance, leurs impacts sur la santé et sur la biodiversité, ainsi que les bons comportements à adopter pour réduire leur présence.

Également dans le cadre du mois de l’eau, le 28 juin, une heure du conte a eu lieu à la salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange Santerre.

Les activités du Mois de l’eau sont soutenues par la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030.

Toute modification sera annoncée sur l’événement Facebook, accessible via la page de l’OBV Duplessis, ainsi que sur la plate-forme Tout Sept-Îles.