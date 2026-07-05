Une soirée de clôture réussie pour le Festival Eau Grand Air à Baie-Comeau

( La foule commençait à s’amasser, 30 minutes avant la première représentation. Photo Morgane Busson )

Le soleil devait pressentir l’énergie de la foule arriver, ce samedi 4 juillet, puisqu’il a décidé de chasser les nuages vers 16 heure, après une journée plutôt pluvieuse. Le changement de météo a été apprécié par les festivaliers, qui sont venus en grand nombre et ont donné leurs 100% d’énergie pour les représentations de l’artiste Jay Scøtt, le groupe Québec Redneck Bluegrass Project et la formation AlcoholicA – Hommage à Metallica.

C’est la formation hommage à Metallica : Alcoholica qui a assuré la fin de soirée, au plus grand bonheur du public. Les musiciens ont même profité de l’engouement de la foule pour aller jouer près des barrières.

Des gens de tous les âges ont repris les paroles des chansons. « Depuis la sortie de Stranger Things, on a vraiment des fans plus jeunes puis eux autres ils aiment vraiment le vieux, ils aiment aussi le neuf mais plus particulièrement les classiques », avait d’ailleurs témoigné plus tôt dans la soirée, à l’occasion du balado Micro avec Anne-So, le chanteur et guitariste du groupe, Pierre St-Jean.

« On voit des jeunes chanter nos paroles, ils les connaissent même plus que leurs parents », a-t-il ajouté.

Les artistes ont interprété les titres les plus mythiques du groupe américain, tel que Enter Sandman, Seek & Destroy, Battery et For Whom The Bell Tolls.

( « On va vous en interpréter une pour les vrais gros fans de Metallica : …And Justice for All », a lancé le chanteur. Photo Morgane Busson )

La représentation s’est terminé à minuit après que le groupe ai demandé au public de choisir entre One et Master Of Puppets pour la dernière chanson. Les festivaliers se sont décidés pour la deuxième.

Le groupe Québec Redneck Bluegrass Project s’est produit durant la deuxième partie de la soirée. Ils ont joué leurs morceaux les plus populaires : Pantera Artic Cat Triple 800, Chu ben plus cool su’a brosse, ou encore leur Medley des machines.

( La foule vibrait au rythme des musiques du groupe. Photo Karianne Nepton-Philippe )

« C’est beau chez vous. J’aurais toujours un faible pour la Côte-Nord », a assuré dès le début le chanteur principal, Jean-Philippe Tremblay.

C’est Jay Scøtt, de son vrai nom Pier-Luc Jean Papineau, qui s’est chargé de « chauffer la foule » même si l’auditoire était déjà très motivé. Avant même que le chanteur n’ouvre la bouche, le public scandait son nom de scène. Il a profité de sa présence pour organiser des compétitions de cris entre la partie droite et gauche des festivaliers.

( Les festivaliers ont chanté en coeur les titres Copilote, Take Me Home, Woodstock ou encore Matusalem. Photo Morgane Busson )

« Vous êtes chanceux ( en parlant du public ), il y en a eu pour tous les goûts, c’est pas toujours comme ça dans les autres festivals. Ici, tabarnouche, ça a été que des bangers », a confié l’artiste dans le balado Micro avec Anne-So.