La Côte-Nord a connu un mois de juin plus pluvieux que la normale

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 5 juillet 2026
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Le mois de juin s’est avéré plus pluvieux que la normale sur la Côte-Nord. Photo Pixabay

Certaines régions de la Côte-Nord ont connu un mois de juin particulièrement arrosé, selon le plus récent bilan météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Alors que plusieurs secteurs du nord du Québec ont été frappés par la sécheresse, la Basse-Côte-Nord a reçu localement jusqu’à 250 % des précipitations normales, tandis que Sept-Îles a enregistré près du double de sa moyenne mensuelle.

Le Sommaire météorologique de juin, publié le 3 juillet, montre que la Côte-Nord a connu un mois aux conditions contrastées. Si les températures sont demeurées généralement près des normales, les précipitations ont été particulièrement abondantes dans plusieurs secteurs.

« Des quantités de pluie supérieures aux normales ont été observées dans certains secteurs du Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux Îles-de-la-Madeleine, dans l’extrême sud du Québec et le long du fleuve, atteignant jusqu’à 250 % de la précipitation normale dans quelques zones de la Basse-Côte-Nord », indique Environnement et Changement climatique Canada.

Entre le 12 et le 16 juin, Havre-Saint-Pierre a notamment reçu 93,7 millimètres de pluie en moins de 36 heures. À Sept-Îles, le total mensuel des précipitations a atteint 173 millimètres, soit 199 % de la normale climatique. En revanche, la température moyenne observée à Sept-Îles s’est établie à 11,1 °C, légèrement sous la normale de 11,6 °C.

À l’échelle provinciale, le mois de juin a également été marqué par une importante vague de chaleur ayant touché une bonne partie du Québec, particulièrement le Nunavik, où plusieurs records de température ont été battus.

Deux tornades ont aussi été confirmées au cours du mois, tandis que des pluies torrentielles ont provoqué d’importantes inondations dans la région de Montréal.

Pour juillet, Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures généralement supérieures aux normales. Les conditions devraient toutefois demeurer très sèches dans le nord du Québec, ce qui favorisera le maintien d’un risque élevé de feux de forêt.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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