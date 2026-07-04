Fumée des feux de forêt : quels sont les dangers pour la santé ?

La fumée des feux de forêt ne fait pas que réduire la visibilité ou provoquer une irritation des yeux. Elle peut aussi avoir des conséquences importantes sur la santé respiratoire, mais également sur le cœur et le cerveau, préviennent Santé Québec Côte-Nord et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Alors que les incendies de forêt continuent de produire d’importants panaches de fumée dans le nord du Québec, les autorités rappellent que les particules fines transportées par la fumée peuvent parcourir des centaines de kilomètres et dégrader la qualité de l’air bien au-delà des zones touchées par les flammes. C’est pourquoi la Côte-Nord n’a pas échappé à une mauvaise qualité de l’air la semaine dernière.

Si plusieurs associent la fumée des feux de forêt à la toux ou aux difficultés respiratoires, ses effets vont bien au-delà du système respiratoire. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, la fumée constitue l’une des principales sources de particules fines au Canada.

Une exposition à ces polluants est liée à une augmentation des urgences cardiovasculaires, des hospitalisations ainsi que de la mortalité cardiaque, particulièrement dans les jours qui suivent un épisode de mauvaise qualité de l’air.

À l’échelle mondiale, la pollution atmosphérique demeure d’ailleurs le principal facteur de risque environnemental des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Qui est le plus à risque ?

Certaines personnes sont plus vulnérables aux effets de la fumée. Santé Québec Côte-Nord identifie notamment les groupes suivants : les bébés et les enfants de moins de cinq ans ; les femmes enceintes ; les personnes âgées de 65 ans et plus ; les personnes atteintes de maladies respiratoires comme l’asthme, l’emphysème ou la bronchite chronique ; les personnes souffrant de maladies cardiaques ou de diabète.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ajoute que les travailleurs extérieurs ainsi que les personnes qui pratiquent une activité physique à l’extérieur sont également davantage exposés.

Comment se protéger ?

Les spécialistes recommandent d’abord de limiter les activités à l’extérieur lorsque la qualité de l’air est mauvaise. Les efforts physiques devraient être reportés ou pratiqués à l’intérieur afin de réduire la quantité de particules inhalées.

Le cardiologue et porte-parole de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, le Dr Justin Ezekowitz, recommande de porter un masque KN95 ou N95 lorsqu’il est nécessaire de demeurer à l’extérieur pendant un épisode de fumée.

À la maison, les fenêtres et les portes devraient demeurer fermées afin d’empêcher la fumée de pénétrer dans le logement. Les échangeurs d’air devraient être réglés en mode recirculation ou arrêtés, tandis que les purificateurs d’air peuvent contribuer à réduire la concentration de particules fines à l’intérieur.

Redoubler de vigilance

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC invite les personnes vivant avec une maladie cardiovasculaire à surveiller attentivement leur état de santé lors des épisodes de mauvaise qualité de l’air.

Elle recommande de poursuivre la prise des médicaments prescrits, de respecter les rendez-vous médicaux et de consulter rapidement un professionnel de la santé en cas d’apparition ou d’aggravation de symptômes comme un essoufflement inhabituel, des douleurs thoraciques ou des palpitations.

Les autorités de santé rappellent enfin qu’il est possible de suivre quotidiennement l’évolution de la qualité de l’air grâce aux prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada ou à la plateforme AQmap, afin d’adapter ses activités en conséquence.

Avec Morgane Busson