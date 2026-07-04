Du tennis festif à Sept-Îles pour la Tournée Sports Experts

Par Sylvain Turcotte 9:48 AM - 4 juillet 2026
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La Tournée Sports Experts de Tennis Québec s'arrête à Sept-Îles ce 4 juillet, de 13h à 15h, sur les terrains du parc Bruno Pauletto. Photo archives

En cette journée de troisième tour du tableau en simple sur le gazon londonien du tournoi de Wimbledon, à Sept-Îles, sur les terrains du parc Bruno Pauletto, c’est la visite de la Tournée Sports Experts de Tennis Québec.

Au programme, de 13h à 15h, clinique, mini-tennis, jeux, concours d’habiletés, le tout sous la supervision d’entraîneurs certifiés. Il y aura également des prix de présence qui seront tirés parmi les participants. 

” Chaque séance offre une introduction dynamique au tennis, dans un cadre accessible, décontracté et festif “, indique Tennis Québec. 

L’activité est offerte gratuitement et elle s’adresse aux jeunes et moins jeunes. Ça se passe sur les terrains de tennis derrière l’école Manikoutai. Le prêt de raquettes est possible sur place, sans frais.

Sylvain Turcotte

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