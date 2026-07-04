Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

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Par Sylvain Turcotte 7:30 AM - 4 juillet 2026
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L'entreprise Air Liaison a été exclue du du Programme d'accès aérien aux régions. Photo archives

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Air Liaison exclue du programme d’accès aérien après de fausses déclarations

Les voyageurs ne pourront plus acheter de billets à tarif réduit du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) auprès d’Air Liaison.

Air Liaison exclue du programme d’accès aérien après de fausses déclarations

Innu Nikamu : une programmation bien remplie en compagnie de The Offspring 

Le portrait est pratiquement complet en vue de la 42e édition du Festival Innu Nikamu qui se tiendra du 31 juillet au 2 août à Mani-utenam.

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Un investissement profitable dans MFQ pour le gouvernement québécois

L’investissement que l’État québécois a effectué pour permettre la relance de la mine du Lac Bloom, à proximité de Fermont, aura été «très intéressant» pour le contribuable, selon le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Bernard Drainville.

Un investissement profitable dans MFQ pour le gouvernement québécois

Sept-Îles met en valeur son histoire maritime

Les Septiliens et les touristes pourront découvrir l’histoire maritime de Sept-Îles en se promenant dans le secteur du parc du Vieux-Quai.

Sept-Îles met en valeur son histoire maritime

De l’art urbain pour le 75e anniversaire

C’est la Septilienne Camille Deschênes-Côté qui est l’artiste derrière le lettrage coloré du 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles installé au parc du Vieux-Quai.

De l’art urbain pour le 75e anniversaire

Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

Le Club 7 (F) — Îles invite les Septiliens à découvrir les arts de la fibre. Leur première activité ouverte à tous et gratuite se déroulera ce samedi 4 juillet à 13 h 30 sous la Tente jaune.

Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

Uashat mak Mani-utenam se prépare pour les Jeux autochtones inter-bandes

Le compte à rebours est enclenché en vue des Jeux autochtones inter-bandes (JAIB) qu’accueillera la communauté de Uashat mak Mani-utenam pour une cinquième fois à l’été 2027, une première fois depuis 2019.

Uashat mak Mani-utenam se prépare pour les Jeux autochtones inter-bandes

Randonnée et parcours de canot-camping au menu de la ZEC Matimek

Les amateurs de plein air auront de nouvelles activités à mettre à leur liste alors que l’Association de chasse et pêche Sept-Îlienne travaille à créer un parcours de canot-camping ainsi qu’un sentier de randonnée pédestre sur la ZEC Matimek.

Randonnée et parcours de canot-camping au menu de la ZEC Matimek

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Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte a fait ses débuts au Nord-Côtier quelques mois après l’arrivée de ce journal dans le portrait médiatique de la région en mars 2007.... Lire la suite

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