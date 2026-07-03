Volleyball de plage : Sept-Îles accueillera le Québec Espoir

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 3 juillet 2026
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Médaillées d'argent à la sélection régionale Côte-Nord du Tournoi Volley Urbain, Malorie Sénéchal et Mary-Lou Gauthier seront du Québec Espoir qui se tiendra à Sept-Îles le dernier week-end de juillet. Photo courtoisie

Sept-Îles sera hôte d’un premier tournoi provincial de volleyball de plage cet été, événement compétitif de Volleyball Québec. Le tournoi Québec Espoir se déroulera les 25 et 26 juillet sur huit terrains, sur les sites de l’avenue Arnaud et derrière l’école Manikoutai.

Ce tournoi, qui se tient entre les années des finales provinciales d’été des Jeux du Québec, regroupera des équipes des catégories U16 et U17.

« C’est une très belle nouvelle pour les jeunes du niveau compétitif », dit Éric Sénéchal, coordonnateur du Club jOne de volleyball de plage de Sept-Îles.

Si la participation est similaire au dernier rendez-vous provincial, il faut s’attendre à une cinquantaine d’équipes de 2×2 à Sept-Îles. Elles étaient 32 chez les filles et 24 chez les gars au Québec Espoir, à l’été 2024.

Avec les entraîneurs accompagnateurs, on parle de près de 150 personnes qui seront du rendez-vous.

La Côte-Nord misera sur une équipe masculine (U17) avec le duo Nathan Gaudreau/Théo Monger et sur deux chez les filles (U16) avec Malorie Sénéchal/Mary-Lou Gauthier ainsi que le duo Alexe Langevin/Ève Robichaud.

Maxim Lebrasseur et Élodie Boudreau ont remporté la finale régionale du Tournoi Volley Urbain qui avait lieu à Sept-Îles en fin de semaine dernière, mais elles ne pourront être du Québec Espoir en raison de la participation de Maxim Lebrasseur aux mondiaux de hip hop. 

Un comité a été mis en place pour assurer l’organisation du Québec Espoirs. Des activités pour les participants agrémenteront le tournoi. Éric Sénéchal invite les personnes qui voudraient donner un coup de main lors du week-end des 25 et 26 juillet à communiquer avec lui sur Messenger.

Alexe Langevin et Ève Robichaud, troisième à la qualification régionale, prendront part au Québec Espoir en raison de l’absence des médaillées d’or de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Championnes de la finale régionale, Maxim Lebrasseur et Élodie Boudreau ne pourront être du Québec Espoir puisque Lebrasseur se trouvera à Phoeni, en Arizona, pour les mondiaux de hip hop. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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