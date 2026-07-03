Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

Le Club 7 (F) — Îles invite les Septiliens à découvrir les arts de la fibre. Leur première activité ouverte à tous et gratuite se déroulera ce samedi 4 juillet à 13 h 30 sous la Tente jaune.

De nombreuses personnes pratiquent les arts de la fibre, comme le crochet, la broderie ou le tricot, mais ne se connaissent pas nécessairement. C’est dans cette optique que les Septiliennes Laurence Lainesse et Maxim Baril ont eu l’idée de fonder un club pour réunir les adeptes de cette pratique.

Maxim Baril est revenue à Sept-Îles le printemps dernier, après des études en art à Québec. Celle qui travaille désormais comme graphiste s’est jointe depuis son retour dans la région à Laurence Lainesse pour crocheter tout en faisant du social. Inspirées d’initiatives semblables comme le Knit Club Montreal, les deux amies se sont dit qu’elles pourraient tenter de créer un club du genre à Sept-Îles.

« Avoir des espaces de rassemblement gratuits autour de l’art, et de juste être présent aux deux semaines, ce n’est finalement pas si compliqué. Les gens peuvent amener des patrons (…) poser des questions. Parfois, ça motive aussi à rencontrer d’autres gens », dit Laurence Lainesse, co-fondatrice du Club 7 (F) — Îles.

Leur premier événement se veut un rassemblement tout simple sous la tente jaune au parc du Vieux-Quai ce samedi 4 juillet de 13 h 30 à 16 h 30. Les débutants autant que les gens plus expérimentés sont les bienvenus. Ce sera l’occasion de socialiser, de poser des questions afin d’améliorer sa technique et de découvrir les arts textiles.

Tisser des liens

Mme Lainesse est travailleuse sociale de profession. Elle explique que parfois durant ses suivis, elle et ses clients font du crochet ce qui ouvre parfois la conversation plus facilement.

« J’avais donné, avec la bibliothèque de Sept-Îles et la Ville, des ateliers à la maison des jeunes de Moisie. C’était très populaire auprès des jeunes. Ils sont vraiment bons. Ils apprennent vite. Je trouve qu’il y a de quoi de vraiment rassembleur dans le fait de se réunir et de crocheter ensemble », dit Laurence Lainesse.

Le crochet est un art qui est de plus en plus populaire chez les jeunes entre autres grâce aux réseaux sociaux comme TikTok.

« Il y avait plein de monde qui faisait des toutous en crochet [sur TikTok]. C’est avec ça que j’ai commencé. Maintenant, je fais des vêtements en plus », dit Maxim Baril.

Pour Laurence Lainesse, comme les techniques des arts de la fibre se transmettre souvent face à face, d’une génération à une autre, cela contribue au côté social de cette pratique.

L’exposition ICÔNES de Laurence Lainesse présentée jusqu’au 16 août l’Espace Foyer de l’Alternative, à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Laurence Lainesse pratique le crochet depuis 5 ans et elle a décidé de pousser l’art du crochet plus loin qu’uniquement pour la confection de vêtements ou de couvertures. L’artiste a réalisé plusieurs tapisseries grand format de personnalités publiques, comme Céline Dion ou Bille Eilish.

« C’est au moins 150 heures de travail par œuvre. Les œuvres que j’expose, ça fait 3 ans que je les fais », dit Mme Lainesse.

Son exposition ICÔNES est présentée jusqu’au 16 août à l’Espace Foyer de l’Alternative, à Baie-Comeau. En janvier 2027, les gens de Sept-Îles pourront admirer à leur tour les œuvres alors que l’exposition se transportera au Cégep de Sept-Îles.