L’AfriCa Fest Sept-Îles dévoile sa programmation

Avatar photo
Par Nadia Dorval 10:09 AM - 3 juillet 2026
Temps de lecture :

Quelques membres du comité organisateur de l’AfriCa Fest Sept-Îles entourés de membres des communautés noires, afrodescendantes et caribéennes ainsi que des alliés et partenaires de l’événement. La photo a été prise lors du dévoilement en primeur de leur programmation le 18 juin dernier.  Photo courtoisie

Des artistes professionnels de cirque et des prestations musicales sont à la programmation de la toute première édition de l’AfriCa Fest Sept-Îles qui se déroulera du 7 au 9 août au parc du Vieux-Quai.

C’est le  Centre ISSAMBA Côte-Nord, créé il y a moins d’un an qui est derrière l’organisation du premier Africa Fest Sept-Îles. Un événement dont le but est de bâtir des ponts entre les communautés. Le comité du festival invite le public à venir découvrir les cultures africaines, caribéennes, afrodescendantes et les cultures d’ici. Le tout dans une ambiance d’ouverture, de respect et de célébration.

Le festival a dévoilé l’ensemble de sa programmation. Les festivaliers pourront donc assister au spectacle de Kalabanté à deux reprises, soit le vendredi 7 août et le samedi 8 août. Kalabanté est une troupe reconnue internationalement pour son spectacle de cirque africain. L’artiste afro-blue Joyce N’Sana offrira une prestation en clôture du festival le dimanche 9 août à 18 h.

L’ensemble de la programmation des spectacles musicaux est disponible sur la page Facebook de l’AfriCa Fest Sept-Îles.

Outre les spectacles en soirée, plusieurs activités seront proposées pour toute la famille, telles que des ateliers de tresses africaines, du maquillage, ainsi que des kiosques d’exposants et des dégustations.

« Cette première édition marque le début d’une belle aventure que nous voulons bâtir avec toute la communauté », soulignent Mbégou Faye, président du Centre ISSAMBA Côte-Nord, et Khouloud Gharbi, responsable des communications du Festival AfriCa Fest Sept-Îles.

Le festival est gratuit pour les 12 ans et moins. Les passeports sont présentement en vente en ligne.

Avatar photo

Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

Actualité

Et si Champlain revenait à Tadoussac ?

Actualité Sport

Volleyball de plage : Sept-Îles accueillera le Québec Espoir

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité

Et si Champlain revenait à Tadoussac ?

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 1 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Électro Pro 2001, 25 années électrisantes

Présenté par Électro Pro 2001
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec