L’AfriCa Fest Sept-Îles dévoile sa programmation

Des artistes professionnels de cirque et des prestations musicales sont à la programmation de la toute première édition de l’AfriCa Fest Sept-Îles qui se déroulera du 7 au 9 août au parc du Vieux-Quai.

C’est le Centre ISSAMBA Côte-Nord, créé il y a moins d’un an qui est derrière l’organisation du premier Africa Fest Sept-Îles. Un événement dont le but est de bâtir des ponts entre les communautés. Le comité du festival invite le public à venir découvrir les cultures africaines, caribéennes, afrodescendantes et les cultures d’ici. Le tout dans une ambiance d’ouverture, de respect et de célébration.

Le festival a dévoilé l’ensemble de sa programmation. Les festivaliers pourront donc assister au spectacle de Kalabanté à deux reprises, soit le vendredi 7 août et le samedi 8 août. Kalabanté est une troupe reconnue internationalement pour son spectacle de cirque africain. L’artiste afro-blue Joyce N’Sana offrira une prestation en clôture du festival le dimanche 9 août à 18 h.

L’ensemble de la programmation des spectacles musicaux est disponible sur la page Facebook de l’AfriCa Fest Sept-Îles.

Outre les spectacles en soirée, plusieurs activités seront proposées pour toute la famille, telles que des ateliers de tresses africaines, du maquillage, ainsi que des kiosques d’exposants et des dégustations.

« Cette première édition marque le début d’une belle aventure que nous voulons bâtir avec toute la communauté », soulignent Mbégou Faye, président du Centre ISSAMBA Côte-Nord, et Khouloud Gharbi, responsable des communications du Festival AfriCa Fest Sept-Îles.

Le festival est gratuit pour les 12 ans et moins. Les passeports sont présentement en vente en ligne.