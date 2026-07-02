Un Septilien appréhendé pour de la pornographie juvénile

Par Sylvain Turcotte 4:48 PM - 2 juillet 2026
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Palais de justice de Sept-Îles Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un homme de 56 ans de Sept-Îles fait face à des accusations en lien avec la pornographie juvénile.

Six chefs d’accusation pèsent contre Rémi Labrie, arrêté dernièrement, pour des événements survenus lors de différentes périodes, soit entre septembre 2025 et février 2026. 

En lien avec la pornographie juvénile, il est accusé d’y avoir accédé, possédé et distribué.

Ces trois mêmes motifs s’appliquent aussi pour du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.  

L’homme, qui est un ancien militaire, selon ce qui a été mentionné par son avocat, a été remis en liberté en attente de la suite du processus judiciaire, prévue le 31 août.

Rémi Labrie a plusieurs conditions à respecter, notamment de ne pas être en contact avec des mineurs ou de se trouver dans un lieu public (piscine, parc,…) où pourraient se trouver des enfants.  

Sylvain Turcotte

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