Sept-Îles met en valeur son histoire maritime

Les Septiliens et les touristes pourront découvrir l’histoire maritime de Sept-Îles en se promenant dans le secteur du parc du Vieux-Quai.

Dans l’allée de la place des Marées, située à l’intersection de l’avenue Arnaud et de la rue Maltais, quatre lignes du temps ont été installées au sol et de grandes photos d’archives les accompagnent.

« En regardant où ils mettent les pieds, les passants feront le plein de faits historiques et d’anecdotes regroupés en différents thèmes, comme les tempêtes et les naufrages, l’usine baleinière de Pointe-Noire et le rôle de la pêche dans le développement économique de Sept-Îles », explique la Ville par voie de communiqué.

Des photos anciennes ont aussi été installées sur l’avenue Arnaud, près de la fontaine. Elles montrent le secteur tel qu’il était en 1963.

Les lignes du temps et les photos d’archives pourront être observées jusqu’à l’arrivée de la saison hivernale.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des festivités pour le 75e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Sept-Îles. Elles permettent de mettre en valeur tout un pan de son histoire intimement liée au fleuve et à ses ressources.

Le projet a été rendu possible grâce à la précieuse de la Société historique du Golfe et a été financé par l’Entente de développement culturel, à laquelle contribuent conjointement la Ville, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Aluminerie Alouette.