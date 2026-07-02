Randonnée et parcours de canot-camping au menu de la ZEC Matimek

Les amateurs de plein air auront de nouvelles activités à mettre à leur liste alors que l’Association de chasse et pêche Sept-Îlienne travaille à créer un parcours de canot-camping ainsi qu’un sentier de randonnée pédestre sur la ZEC Matimek.

Ce projet découle d’une volonté de la ZEC Matimek, un site situé à une dizaine de minutes de Sept-Îles, de diversifier les activités qu’elle offre.

« Initialement, les zecs c’est beaucoup pour la chasse et la pêche, mais on se rend compte qu’il y a un peu moins de relève. Donc, on [réalise] qu’on doit se diversifier et aller vers le plein air », affirme la directrice générale de l’Association de chasse et pêche Sept-Îlienne, Jeanne Barreau-Férard.

Elle constate que depuis la pandémie, il y a une clientèle grandissante pour les activités de plein air et que la demande est au rendez-vous.

C’est donc avec cet état d’esprit que l’Association développe deux projets. Le premier consiste à établir un parcours d’environ 24 kilomètres pour le canot-camping. Des lieux seraient spécifiquement désignés pour établir sa tente.

Le deuxième est un sentier de randonnée d’environ quatre kilomètres. Sa particularité est qu’il passerait par divers milieu comme une sapinière et une tourbière.

« Le sentier aura un volet éducatif pour valoriser le milieu qui nous entoure et que le monde puisse voir la richesse qu’on a sur le territoire », affirme Mme Barreau-Férard.

On assure que les deux projets se feront en pensant à l’environnement afin de ne pas venir nuire au milieu d’accueil.

« On veut définir des sentiers qui seront bien balisés pour éviter que l’environnement soit abîmé », dit-elle.

Récemment, l’Association a reçu une aide financière de 65 000 $ de la part du Fonds d’initiatives nordiques (FIN) pour réaliser les deux initiatives. Ce programme du gouvernement du Québec permet de financer des projets en territoire nordique qui visent à renforcer la vitalité des milieux de vie. Dans son ensemble, le projet est évalué à 200 000 $. La directrice confirme que le financement a été réalisé grâce à plusieurs partenariats.

Actuellement, l’Association est à l’étape d’obtenir les autorisations auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin d’aller de l’avant avec ce projet. Des sentiers initiaux ont été définis, mais ils pourront être peaufinés une fois les autorisations obtenues.

Il faudra payer pour accéder au parcours de canot-camping et au sentier de randonnée étant donné qu’ils sont situés sur la ZEC Matimek, mais la directrice affirme que le coût sera bas. Les deux projets devraient être accessibles au public en 2027.