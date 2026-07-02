Chronique

Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

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Par Nadia Dorval 9:00 AM - 2 juillet 2026
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L'organisation Grimper la côte organise une initiation à l'escalade de rochers ce samedi 4 juillet à Gallix. Photo courtoisie

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

Soirée Open Mic

Vendredi 3 juillet à 19 h au Centre des congrès de Sept-Îles

Le Hub Club lance son tout premier événement, une soirée micro-ouvert. Destiné aux personnes qui ont envie de vivre l’expérience d’être sur scène, que ce soit pour de l’humour, de la musique ou de la poésie. Vous pouvez vous inscrire en écrivant directement aux organisateurs à partir de leur page Facebook.

Festival country Mamu Moisie

Du 3 au 5 juillet à la plage du camping de la ZEC de la rivière Moisie

Première édition du Festival country Mamu Moisie organisé par l’Agence Mamu Innu Kahussesht (AMIK) et l’Association de protection de la rivière moisie (APRM). Spectacles musicaux en soirée, camion de cuisine de rue, jeux gonflables, volley-ball, fer à cheval et concours de châteaux de sable figurent parmi les activités qui seront présentées durant les 3 jours des festivités.

Le festival country Mamu Moisie dévoile sa programmation complète

Atelier : Vos tomates vous envoient des signaux… savez-vous les lire?

Samedi 4 juillet à 9 h, au 3232, route 138, Les Jardins de Gallix Inc.

Photo tomate iStockphoto

Un atelier portant entièrement sur les tomates et spécificités de leur culture. Vous apprendrez à diagnostiquer les trois problèmes les plus fréquents en plus de connaître les actions à poser pour régler ces problématiques. Les places sont limitées, il est suggéré de réserver.

Initiation à l’escalade de rocher

Samedi 4 juillet à 9 h au 600, route du Chemin de Club de ski Gallix

Découvrez l’escalade de rocher en toute convivialité. Des moniteurs de l’organisation Grimper la Côte seront sur place pour vous guider. Tout l’équipement nécessaire est fourni.

Pique-nique interculturel

Samedi 4 juillet à 10 h, plage Ferguson

Vivez un voyage culinaire grâce au Pique-nique interculturel de l’Amicale interculturelle de Sept-Îles (AMIS). Vous pourrez découvrir plusieurs saveurs du monde. L’activité est en formule potluck. Au programme, activités pour tous, repas et partages, chansonnier et DJ Set.

Première rencontre du Club 7 (F)-Îles

Samedi 4 juillet à 13 h 30, Tente jaune de Sept-Îles

Premier événement du nouveau Club 7 (F)-Îles, un club pour les artistes, artisans et débutants au crochet, tricot et borderie. Les fondatrices seront sur place pour échanger avec vous et vous aider  avec vos patrons, vos apprentissages ou avec un projet.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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