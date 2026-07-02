Kaïn à Baie-Comeau : « On voulait aller voir notre monde une dernière fois »

Alors que Kaïn poursuit sa tournée d’adieu, le chanteur Steve Veilleux promet un spectacle à la fois festif et chargé d’émotions pour son passage au Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau.

Après plus de 25 ans de carrière, le groupe souhaite profiter pleinement de chacun de ses derniers rendez-vous avec le public, dont celui présenté le 2 juillet au parc des Pionniers.

Pour le chanteur, cette tournée est bien plus qu’une simple série de concerts. Il s’agit d’un véritable retour sur l’histoire du groupe.

« C’est une grande messe musicale, un beau tour de piste de nos neuf albums et de nos 25-26 ans bientôt de Kaïn. On voulait un show très festif. Les gens chantent du début à la fin et on est bien touchés de voir les générations se mélanger à travers notre musique », confie-t-il.

Quitter sur une bonne note

Plutôt que de laisser le groupe s’essouffler, les membres de Kaïn ont choisi de mettre fin à l’aventure alors que le plaisir est toujours au rendez-vous.

« On ne voulait pas diluer le band. Ça ne nous ressemble pas. Ça a toujours été la pédale au plancher avec toute l’intensité qu’on nous connaît. C’est pour ça qu’on se retire pendant que tout va bien, pendant que le signal est positif et que le cœur est encore là », divulgue Steve Veilleux, en entrevue au podcast Micro avec Anne-So.

Cette décision rend chaque spectacle d’autant plus significatif, autant pour les musiciens que pour leur public. « C’était bien important pour nous de faire cette tournée d’adieu là, d’aller voir notre monde dans chaque ville une dernière fois. »

Une relation privilégiée avec la Côte-Nord

La Côte-Nord occupe une place particulière dans les souvenirs de Kaïn. Steve Veilleux rappelle que le groupe y a multiplié les spectacles depuis ses débuts.

« On a plein de bons souvenirs ici. Ça fait partie de notre histoire, que ce soit à Sept-Îles, à Forestville ou ailleurs sur la Côte-Nord. »

Au-delà des prestations, c’est l’accueil des Nord-Côtiers qui continue de le marquer. « J’aime le monde. On est toujours reçus comme des rois, avec beaucoup de respect. Les gens savent s’amuser et ils sont reconnaissants des événements et des spectacles qu’ils ont. »

Le paysage nord-côtier fait aussi partie des éléments qui rendent chaque visite mémorable. « La nature est impressionnante. À chaque fois qu’on roule sur la Côte-Nord, on se dit : “Ah oui, c’est vrai qu’on est chanceux de visiter notre Québec et de voir des belles régions comme chez vous.” »

Le public, la plus belle récompense

Malgré les nombreuses heures passées sur la route et les exigences du métier, Steve Veilleux affirme que le moment où la foule reprend les chansons en chœur efface toutes les difficultés.

« Les gens pensent souvent qu’on fait un spectacle d’une heure et demie et que c’est tout. Mais il y a les huit heures de route, les longues attentes, le stress, la pression. Quand les gens chantent à tue-tête, tu oublies tout ça. Tu oublies l’usure, les sacrifices. C’est encore ce qui nous donne le frisson soir après soir », s’exclame l’artiste.

Même après plus d’un quart de siècle, le chanteur avoue être toujours étonné de l’attachement du public. « Je n’en reviens pas encore qu’on fasse partie du portrait musical et du cœur des gens. À chaque spectacle, je suis impressionné de voir autant de monde. »

Des projets déjà en marche

Si Kaïn s’apprête à tourner une page importante, Steve Veilleux n’abandonnera pas la musique. L’artiste poursuit déjà une carrière solo amorcée il y a plusieurs années.

« J’ai déjà fait trois albums solos très différents de Kaïn. Je vais pouvoir m’y consacrer à temps plein. J’ai beaucoup de nouvelles chansons, plus personnelles. J’ai envie de revenir à la base, avec un piano, une guitare, des petites salles. »

Le musicien prévoit d’ailleurs retourner en studio d’ici la fin de l’année afin de préparer un nouvel album.

En attendant, il invite les festivaliers à profiter pleinement de cette ultime rencontre avec Kaïn, un dernier rendez-vous qui promet d’être aussi rassembleur qu’émouvant.

Propos recueillis par Anne-Sophie Paquet-T.