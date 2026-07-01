Fête du Canada à Sept-Îles : la météo change un peu les plans

Par Sylvain Turcotte 10:42 AM - 1 juillet 2026
Temps de lecture :

Les feux d'artifice pour la Fête du Canada à Sept-Îles sont toujours prévus à l'horaire pour 22h. Photo Facebook Fête du Canada Sept-Îles

Les conditions de la météo amène l’organisation de la Fête du Canada à Sept-Îles à revoir les déroulement des activités à l’horaire en ce premier jour de juillet.

Les activités de maquillage, jeux gonflables (pour les petits enfants) et de casques de réalité virtuelle sont déplacés de lieu. Ça se passera de 13h30 à 16h au sous-sol de l’église Saint-Joseph.

Quant à la disco mousse, elle est toutefois annulée.

En soirée, c’est sous la tente jaune que se tiendront les spectacles de Denis Boudreau (19h) et de We’re No Cowboys (20h). Pour l’heure, les feux d’artifice prévus à 22h sont maintenus.

Pour rester à l’affut de possibles changements, consultez la page Facebook de Fête du Canada Sept-Îles.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Risque d’orages violents et de tornades sur la Côte-Nord

Actualité

Feux de forêt : la route 389 rouverte 

Actualité Économie Société

Un rapport de Banques alimentaires Canada appuie les revendications d’Action-Chômage Côte-Nord

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Risque d’orages violents et de tornades sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Feux de forêt : la route 389 rouverte 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 1 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Électro Pro 2001, 25 années électrisantes

Présenté par Électro Pro 2001
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord