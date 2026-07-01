Fête du Canada à Sept-Îles : la météo change un peu les plans

Les conditions de la météo amène l’organisation de la Fête du Canada à Sept-Îles à revoir les déroulement des activités à l’horaire en ce premier jour de juillet.

Les activités de maquillage, jeux gonflables (pour les petits enfants) et de casques de réalité virtuelle sont déplacés de lieu. Ça se passera de 13h30 à 16h au sous-sol de l’église Saint-Joseph.

Quant à la disco mousse, elle est toutefois annulée.

En soirée, c’est sous la tente jaune que se tiendront les spectacles de Denis Boudreau (19h) et de We’re No Cowboys (20h). Pour l’heure, les feux d’artifice prévus à 22h sont maintenus.

Pour rester à l’affut de possibles changements, consultez la page Facebook de Fête du Canada Sept-Îles.