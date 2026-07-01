Baie-Comeau : Mario Saint-Amand prête sa voix à Point de rencontre

L’acteur et intervenant psychosocial Mario Saint-Amand souhaite mettre sa voix et son expérience au service de Point de rencontre, à Baie-Comeau.

En devenant porte-parole de l’organisme, il espère contribuer à faire connaître davantage cette ressource qui accompagne depuis plus d’un demi-siècle des hommes aux prises avec une dépendance, tout en élargissant son implication auprès de la clientèle.

« On veut que Point de rencontre soit connu pour ce qu’il est réellement », résume la directrice Manon Corbin. Pour elle, cette collaboration est rapidement devenue une évidence.

« On partage la même vision, soit celle d’aider les gens et redonner au suivant », explique d’un commun accord le duo rencontré dans les bureaux du centre de thérapie en dépendances pour hommes.

Plus qu’un porte-parole

Le rôle de Mario Saint-Amand ne se limitera pas à représenter l’organisme lors d’activités publiques. Intervenant psychosocial au Centre de santé de Pessamit depuis quatre ans, il souhaite mettre son expérience au profit des hommes qui entreprennent une démarche de rétablissement.

Il rencontrera les résidents afin d’aborder avec eux différentes facettes de leur parcours, en complément du travail déjà réalisé par l’équipe clinique.

« Je veux leur donner des outils pour qu’ils repartent plus solides », précise-t-il.

Originaire de Sept-Îles, Mario Saint-Amand affirme que son retour sur la Côte-Nord lui a fait prendre conscience de l’ampleur des besoins, tant en matière de dépendance que d’itinérance.

« J’ai compris qu’il y avait ici des besoins immenses », lance-t-il.

Une mission qui évolue avec les besoins

Fondé au début des années 1970 pour venir en aide aux hommes vivant avec des problèmes d’alcool, Point de rencontre a graduellement élargi sa mission.

Aujourd’hui, l’organisme offre des thérapies de 28 jours à trois mois, un service de réinsertion sociale, des lits d’hébergement d’urgence ainsi que des places destinées aux personnes en situation d’itinérance.

Pour Manon Corbin, cette évolution répond à une réalité qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

« Tout le monde mérite une deuxième chance », dit la directrice du centre.

Elle souhaite d’ailleurs poursuivre le développement des services d’hébergement, convaincue que les besoins continueront de croître sur la Côte-Nord.

Accueillir sans jugement

Pour Mario Saint-Amand, les préjugés entourant la dépendance et l’itinérance demeurent nombreux.

« Personne ne choisit de se retrouver dans la rue », lance-t-il dans les bureaux de l’organisme.

À Point de rencontre, cette conviction guide l’approche de toute l’équipe.

« Quand quelqu’un franchit notre porte, on veut qu’il se sente respecté, jamais jugé », dit Mme Corbin.

Chaque année, entre 200 et 300 personnes bénéficient des différents services de l’organisme. Les démarches peuvent être volontaires ou découler d’une référence du système judiciaire.

Contrairement à plusieurs centres, Point de rencontre privilégie une admission rapide lorsqu’une personne demande de l’aide.

« Quand quelqu’un appelle, c’est souvent le bon moment pour intervenir », explique Mme Corbin qui travaille depuis 16 ans à Point de rencontre.

Pour la directrice, cette façon de faire résume bien la mission de l’organisme.

« Notre mission, c’est d’aider l’humain », conclut-elle fièrement.