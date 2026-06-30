Une mise en garde contre des ” speed ” à la portée d’enfants à Pakua Shipi

Par Sylvain Turcotte 4:35 PM - 30 juin 2026
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La police de Pakua Shipi met en garde la population à propos de " speed " dans des endroits fréquentés par des jeunes. Photo courtoisie

Une mise en garde s’impose de la part des policiers de Pakua Shipi après que des comprimés pouvant contenir de la méthamphétamine (speed) aient été retrouvés dans des endroits très fréquentés par les enfants et les adolescents. 

” Nous demandons à tous les parents de sensibiliser leurs enfants à ne jamais toucher à des comprimés ou à toute substance inconnue trouvée au sol. Si vous découvrez des comprimés ou une substance suspecte, n’y touchez pas “, indique la police de Pakua Shipi. 

Dans de telles circonstances, il est demandé aux parents de communiquer directement avec les policiers de la communauté. Les agents pourront ainsi se rendre sur les lieux, saisir les comprimés et procéder à un test préliminaire pour déterminer s’ils contiennent une drogue.

” La présence de telles substances dans des lieux fréquentés par nos jeunes est préoccupante. Leur sécurité demeure une priorité “, concluent les autorités.

Sylvain Turcotte

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