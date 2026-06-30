Un investissement profitable dans MFQ pour le gouvernement québécois

L’investissement que l’État québécois a effectué pour permettre la relance de la mine du Lac Bloom, à proximité de Fermont, aura été «très intéressant» pour le contribuable, selon le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Bernard Drainville.

Ce dernier était présent à un événement portant sur la mise en service du projet RDBP de Minerai de fer Québec (MFQ). Il a mis de l’avant le retour sur investissement que le gouvernement a réalisé avec MFQ.

En 2016, dans un contexte où les prix du minerai de fer étaient très bas, le gouvernement a décidé d’investir dans la mine. Une somme de 45,3 M$ a été octroyée afin de détenir autour de 37 % de Minerai de fer Québec. Quelques années plus tard, MFQ a racheté les parts que possédait le gouvernement du Québec pour une somme de 211 M$. Il s’agit d’un profit de 166 M$, soit un rendement de 366 %.

Toujours en 2016, une somme de 6 M$ a été investie dans la société mère de MFQ, Champion Iron. Aujourd’hui, les 6 M$ en actions ont une valeur de 164 M$, ce qui représente un rendement de 2 600 %. Le gouvernement du Québec est encore actionnaire de Champion Iron à hauteur de 8,3 %.

« J’insiste là-dessus. On parle parfois des investissements qui sont moins intéressants, mais il y a des investissements qui sont très intéressants », a lancé le ministre.

C’est en 2016 que Champion Iron a racheté la mine du lac Bloom qui appartenait auparavant à la minière Cliffs. Cette dernière avait arrêté les opérations en janvier 2015. En 2018, les opérations ont repris à la mine.

« Depuis le redémarrage du site, on a relancé les opérations, on a doublé notre capacité de production en pleine pandémie. Depuis 2018, on a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans la fosse du Labrador », affirme David Cataford, chef de la direction de Champion.