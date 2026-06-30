Présence possible d’hydrocarbures près du lac Daigle

À la suite d’inspections effectuées conjointement par la MRC de Sept-Rivières et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), une présence possible d’hydrocarbures a été constatée dans une zone humide près du lac Daigle.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la MRC indique que l’origine exacte de la contamination n’est pas encore confirmée. Des analyses sont en cours afin d’identifier la source, la nature du contaminant et son étendue.

Entre-temps, certaines précautions sont à mettre en place par les résidents du secteur. Il est recommandé d’éviter de consommer l’eau provenant directement du lac ou de puits situés près de la zone potentiellement touchée, sans analyses préalables. La consommation de légumes provenant de jardins où la présence de traces d’hydrocarbures est suspectée (odeur, taches, reflets irisés dans l’eau ou le sol) est également déconseillée.

Il est aussi recommandé de limiter l’accès des animaux domestiques aux zones d’eau ou de sol manifestement contaminées.

Afin que l’information soit transmise de façon efficace aux citoyens du lac Daigle, des employés de la MRC effectueront du porte-à-porte, le mercredi 1ᵉʳ juillet 2026, pour remettre une lettre explicative. Celle-ci décrira la situation observée, les démarches en cours et les mesures de précaution à adopter.

Le secteur du lac Daigle est situé à environ 15 km au nord de Sept-Îles. Plus d’une centaine de personnes y résident.