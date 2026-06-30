Présence possible d’hydrocarbures près du lac Daigle

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:12 PM - 30 juin 2026
Temps de lecture :

Présence possible de contamination par des hydrocarbures près du lac Daigle. Photo Vincent Rioux-Berrouard

À la suite d’inspections effectuées conjointement par la MRC de Sept-Rivières et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), une présence possible d’hydrocarbures a été constatée dans une zone humide près du lac Daigle.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la MRC indique que l’origine exacte de la contamination n’est pas encore confirmée. Des analyses sont en cours afin d’identifier la source, la nature du contaminant et son étendue.

Entre-temps, certaines précautions sont à mettre en place par les résidents du secteur. Il est recommandé d’éviter de consommer l’eau provenant directement du lac ou de puits situés près de la zone potentiellement touchée, sans analyses préalables. La consommation de légumes provenant de jardins où la présence de traces d’hydrocarbures est suspectée (odeur, taches, reflets irisés dans l’eau ou le sol) est également déconseillée.

Il est aussi recommandé de limiter l’accès des animaux domestiques aux zones d’eau ou de sol manifestement contaminées.

Afin que l’information soit transmise de façon efficace aux citoyens du lac Daigle, des employés de la MRC effectueront du porte-à-porte, le mercredi 1ᵉʳ juillet 2026, pour remettre une lettre explicative. Celle-ci décrira la situation observée, les démarches en cours et les mesures de précaution à adopter.

Le secteur du lac Daigle est situé à environ 15 km au nord de Sept-Îles. Plus d’une centaine de personnes y résident.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Environnement

Rétablissement et protection du caribou : un accord Canada-Québec

Actualité Environnement

Feux de forêt : une mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord

Actualité Drakkar Sport

Le Drakkar de Baie-Comeau met la main sur trois Autrichiens 

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Environnement

Rétablissement et protection du caribou : un accord Canada-Québec

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement

Feux de forêt : une mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 1 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Électro Pro 2001, 25 années électrisantes

Présenté par Électro Pro 2001
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord