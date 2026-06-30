Pas de plan de réouverture pour la scierie des Outardes

Par Karianne Nepton-Philippe 1:19 PM - 30 juin 2026
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Le coût d’exploitation de l’usine et la faiblesse du marché sont des enjeux toujours présents pour Domtar, qui ne peut confirmer une réouverture complète de la scierie des Outardes. Photo Pixabay

Il n’y a toujours pas de certitude pour la scierie des Outardes, qui fonctionne seulement sur ses opérations de sciage pour épuiser les inventaires de bois. Le coût d’exploitation de l’usine et la faiblesse du marché sont toujours des enjeux pour Domtar, qui ne peut confirmer une réouverture complète.

« Nos volumes de bois nous amènent environ jusqu’à la fin octobre ou le début novembre », fait d’abord savoir Guillaume Julien, directeur des affaires publiques de Domtar, en entrevue avec Le Manic.

Rappelons qu’en avril, seules les opérations de sciage ont repris, avec 126 employés sur 186. Les opérations forestières sont en arrêt depuis décembre. 

« À partir d’avril dernier, on a commencé à procéder à nos inventaires. On avait beaucoup d’inventaires déjà récoltés, c’est ce qu’on fait depuis ce temps-là », mentionne M. Julien. 

Coûts élevés

Il indique toutefois qu’il n’y a toujours pas de plan pour une réouverture complète de la scierie. « La raison pour laquelle on a arrêté le site et qu’on ne fait que transformer nos inventaires, c’est le coût du bois. Le coût du bois livré à la scierie des Outardes est très élevé », dit-il. 

Les enjeux de distances sont au cœur des problématiques actuelles, mentionnent Guillaume Julien et le représentant syndical d’Unifor, Martin Dugas. 

« Le territoire est difficile et les coûts sont beaucoup plus importants ici que dans d’autres régions », clame M. Dugas, qui représente les employés de la scierie des Outardes. 

Ce dernier explique que des discussions sont en cours avec le gouvernement afin de renouveler l’entente Côte-Nord, pour mieux intégrer les réalités de la région. 

Pour M. Julien, l’important c’est de bien rééquilibrer les conditions d’affaires pour les scieries de la Côte-Nord versus le restant du Québec.

« Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny sont impliqués dans le dossier. On sent du côté du gouvernement du Québec qu’il y a une volonté de renouveler l’entente Côte-Nord », soutient Martin Dugas. 

La volonté de Domtar

L’entreprise Domtar soutient être « intéressée à continuer d’opérer les usines et le site dans son ensemble ». 

Une solution est toutefois à trouver pour abaisser les coûts. « C’est une usine qui n’est pas rentable. Elle n’est pas rentable de façon très significative depuis plus de trois ans », déclare Guillaume Julien.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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