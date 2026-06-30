Feux de forêt : une mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord

La fumée des feux de forêt en cours sur la Côte-Nord a entrainé une détérioration de la qualité de l’air dans la région. Santé Québec Côte-Nord prévient que la situation pourrait perdurer au cours des prochaines heures ou des prochains jours, selon l’évolution des incendies et des conditions météorologiques.

Le conseiller en communication de Santé Québec Côte-Nord, Pascal Paradis, invite les résidents de Fermont, là où la qualité de l’air est particulièrement mauvaise, à déplacer leurs activités à l’intérieur ou à les reporter.

Dans l’ensemble de la région, il est également recommandé de privilégier des activités moins exigeantes physiquement afin de limiter l’essoufflement et de porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.

Groupes vulnérables

L’exposition à la fumée des feux de forêt peut avoir des effets importants sur la santé, notamment chez les personnes plus sensibles.

Santé Québec Côte-Nord précise que les groupes suivants sont les plus à risque :

– les bébés et les enfants de moins de cinq ans

– les femmes enceintes

– les personnes âgées de 65 ans et plus

– les personnes atteintes de maladies respiratoires, comme l’asthme, l’emphysème ou la bronchite chronique

– les personnes souffrant de maladies cardiaques ou de diabète

Il recommande à la population de limiter autant que possible l’exposition aux particules fines présentes dans la fumée.

Fenêtres fermées

À l’intérieur, il est conseillé de garder les fenêtres et les portes extérieures fermées. Les climatiseurs portatifs, de fenêtre ainsi que les thermopompes peuvent continuer à fonctionner puisqu’ils ne font pas entrer d’air extérieur.

Les échangeurs d’air devraient être arrêtés ou réglés en mode recirculation. Les purificateurs d’air portatifs sont recommandés dans les pièces les plus fréquentées, tandis que les systèmes de ventilation centraux devraient réduire au minimum leur apport d’air extérieur, sauf s’ils sont munis d’un filtre MERV 13 ou supérieur.

Les citoyens qui ont des symptômes qui persistent ou qui s’aggravent peuvent consulter le service Info-Santé 811, ou le 911 en cas d’urgence.

La population est aussi encouragée à suivre l’évolution des concentrations de particules fines (PM2.5) dans son secteur à l’aide de la plateforme AQmap et à consulter les outils de prévention disponibles pour adapter ses activités en fonction de la qualité de l’air. La Direction de santé publique poursuit le suivi de la qualité de l’air et des mises à jour seront diffusées au besoin.