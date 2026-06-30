De l’eau au moulin de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka 

Le gouvernement provincial renouvelle son support envers la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU).Une aide financière de 400 000 $ sur deux ans permettra à l’organisation de poursuivre ses activités de conservation et de mise en valeur d’un vaste territoire désigné par l’UNESCO.

Rappelons que la RBMU couvre 54 800 km2 et comprend plusieurs aires protégées soit deux réserves de biodiversité permanentes (Uapishka et de la Météorite), une réserve écologique permanente (Louis-Babel), neuf réserves de biodiversité, écologiques ou aquatiques projetées, ainsi que l’aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan.

Le soutien gouvernemental annoncé contribuera à la gestion de ces aires protégées en collaboration avec, notamment, le Conseil des Innus de Pessamit.

La RBMU touche trois MRC, soit celles de Manicouagan, de Caniapiscau et de Sept-Rivières.

« Grâce à son leadership et à sa collaboration étroite avec les communautés d’ici, elle (la RBMU) contribue depuis près de 20 ans à protéger et à mettre en valeur un patrimoine naturel qui fait la fierté de notre région», a commenté Yves Montigny, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque.

” La gestion participative de la réserve de biodiversité Uapishka, c’est la démonstration qu’il est possible de conjuguer rigueur scientifique, dialogue territorial et respect des savoirs autochtones. (…) Nous allons pouvoir écrire le prochain chapitre de cette démarche, qui fait maintenant figure de référence au Québec», a pour sa part ajouté Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka.