De l’art urbain pour le 75e anniversaire

C’est la Septilienne Camille Deschênes-Côté qui est l’artiste derrière le lettrage coloré du 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles installé au parc du Vieux-Quai.

Lors de l’installation, les lettres qui rappellent le célèbre panneau d’Hollywood étaient entièrement blanches. C’est lors de l’événement festif du 20 juin dernier que l’artiste Camille Deschênes-Côté les a transformées en œuvre d’art urbaine.

Elle n’en est pas à ses premières œuvres d’art urbaines. L’enseignante d’arts plastiques à l’école secondaire Jean-du-Nord a entre autres réalisé des œuvres à Sept-Îles et à Baie-Comeau.

La Ville de Sept-Îles l’a interpellée pour la réalisation d’une fresque en direct. Camille Deschênes-Côté a eu carte blanche pour le design artistique des lettres.

« La ville de Sept-Îles, elle prospère et elle existe par sa géographie qui est unique. La grande baie de Sept-Îles, je suis partie de là. C’est notre baie à nous ça, c’est un panorama exceptionnel, c’est un endroit où il fait bon vivre qui est unique. J’avais envie de mettre ça en valeur dans mon œuvre », dit Camille Deschênes-Côté.

L’artiste septilienne Camille Deschênes-Côté en pleine séance de peaufinage des détails de son œuvre. Photo Nadia Dorval

L’artiste explique que pour le lettrage du « 75 », elle a eu envie de rendre hommage aux familles qui ont choisi Sept-Îles pour s’y établir alors que c’était encore qu’un village de pêcheurs.

« Ça rend un peu hommage à ceux qui ont eu un coup de cœur pour Sept-Îles, qui ont choisi de s’installer ici et qui ont contribué à construire la ville au fil des générations », dit Mme Deschênes-Côté.

Pour le lettrage qui compose le nom « Sept-Îles », Camille Deschênes-Côté a décidé de les peindre avec des éléments qui représentent notre identité maritime. L’œuvre qui au moment d’écrire ces lignes n’était pas encore complétée a nécessité une vingtaine d’heures de travail.

Le lettrage coloré semble très apprécié par la population et les visiteurs, il suffit d’une marche au parc du Vieux-Quai pour observer les nombreux passants qui se prennent en photo avec. Pour l’artiste, l’art urbain dynamise les lieux publics extérieurs.

« Moi, c’est un peu pour ça que je me suis tournée vers ça, l’art urbain. Parce que je trouve que ça met de la vie dans un lieu. Ça apporte du dynamisme, de la couleur. Depuis [la réalisation] cette œuvre-là, en fin de semaine, je m’en fais tellement parler », dit Mme Deschênes-Côté.

Le maire de Sept-Îles, Benoît Méthot, affirme même que certains citoyens ont fait une demande pour acheter des lettres lorsqu’elles ne seront plus exposées.

« D’autres gens nous disent qu’il faut les garder, qu’il faut les réutiliser. Ça fait que oui, je pense que l’idée des grosses lettres, c’est super beau. Puis, avec en plus l’œuvre d’art qui est peinte dessus, ça répond bien. Les gens sont contents », dit Benoît Méthot.

Plus d’art urbain à Sept-Îles ?

Le secteur du Vieux-Quai se dynamise de plus en plus avec plusieurs festivals et événements qui s’y tiendront en plus des festivités du 75e anniversaire de la Ville de Sept-Îles. L’art urbain est une façon de rendre cette partie de communauté septilienne vivante.

Pourrait-on rêver à plus d’art urbain dans la ville ? Selon le maire de Sept-Îles, c’est dans leurs projets d’encourager ce genre d’initiatives.

« Ça prend des gens qui ont des idées, qui sont prêts à monter des projets, puis à les exécuter. Puis, du côté de la Ville, on va être très réceptif à ça. Tout ce qui peut éclairer notre ville, qui peut la décorer, la mettre en évidence, on va être partant », dit Benoît Méthot.