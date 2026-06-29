C’est parti pour le camp de jour à Sept-Îles

Quelques jours après la fin des classes, l’école Jean-du-Nord s’anime de nouveau avec le camp de jour de la Ville de Sept-Îles qui a pris son envol lundi. Pour un premier été depuis la centralisation des activités en 2022, tous les postes de moniteurs sont occupés par des jeunes de la pige pour les emplois étudiants estivaux de la municipalité.

Ils sont 80 moniteurs issus de la pige, en plus de deux techniciens en loisirs pour le camp de jour.

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles peut aussi compter sur quelque dix personnes sur la liste d’appel, en cas d’absence, des employés qui pourraient dépanner en cas d’absence. Cette liste a été mise en place cet été.

“ C’était toute qu’une gymnastique avant [en cas d’absence] ”, indique Cindy Hounsell, superviseure des centres communautaires et événements spéciaux à la Ville de Sept-Îles.

“ On sent un élan de renouveau au niveau des jeunes. Il y a plusieurs jeunes de secondaire 4 et 5 dans les nouveaux employés ”, mentionne Mme Hounsell.

Elle soutient que les efforts mis sur TikTok et pour la promotion du recrutement ont certes aidé à rejoindre la clientèle des étudiants. “ Le bouche-à-oreille également. C’est le retour d’un cycle et il y a peut-être une popularité pour cet emploi [de moniteur] ”, dit-elle.

Bien que le nombre de moniteurs soit atteint, la capacité d’accueil pour le camp de jour demeure la même. “ On a un ratio à respecter par groupe. On ne pourrait pas devenir un camp de jour de 1 000 jeunes. ”

Pour cet été, ils sont 532 enfants de 6 à 12 ans inscrits au camp de jour, dont 22 à besoins particuliers. Un service de garde dispensé par la Ville s’ajoute dans la gestion des opérations.

Les activités ont débuté le 29 juin pour six semaines. Il n’y a pas de thématique générale, mais il y en aura une chaque jeudi.

En amont au début des activités du camp de jour, les moniteurs étaient en formation et en intégration avec différents ateliers sur la planification et l’animation.

Une formation de secourisme et une de certification pour accompagnement et besoins en hygiène pour ceux attitrés aux jeunes à besoins particuliers étaient à l’horaire. Mme Hounsell souligne que le camp pour les jeunes à besoins particuliers n’est pas un service adapté, mais intégré.

“ Ils [moniteurs] travaillent fort. Ils ont de grosses responsabilités. Les formations et l’encadrement qu’on donne font qu’ils sont en confiance ”, mentionne la superviseure.

Cindy Hounsell s’attend à un été rempli de plaisir au camp de jour et “ espère que les jeunes s’y sentiront bien ”.

Depuis la centralisation des activités, la superviseure soutient que le camp répond aux objectifs de son équipe, mais qu’il y a toujours place à amélioration et à adaptation en raison de la nouveauté. “ La priorité sera toujours la sécurité et le fun. ”, conclut-elle.