38 800 $ pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes

Disparition d’espèces indigènes, transmission de maladies et de parasites, hybridation : les espèces exotiques envahissantes ont des impacts multiples sur les écosystèmes, mais la lutte s’organise. 38 800 $ seront, entre autres, répartis entre 3 projets nord-côtiers choisis dans le cadre de la cohorte 2026 de la Campagne de prévention et de détection des espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques.

« Une EEE floristique est un végétal introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l’établissement et la propagation peuvent constituer une menace pour l’environnement, l’économie et la société », explique-t-on.

En 2026, 36 projets québécois se partagent une enveloppe de 464·530·$. dédiée à la lutte contre les EEE, dont 3 sur la Côte-Nord.

Les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Sept-Rivières et de Minganie mèneront un projet de détection des EEE aquatiques floristiques dans les lacs de villégiature les plus à risque. Ce projet sera mené par l’Organisme de bassin versant (OBV) de la Haute-Côte-Nord, en partenariat avec l’OBV Duplessis. En second lieu, un projet de sensibilisation visera particulièrement les élus et élues du territoire afin de « les informer des risques posés par les EEE et de les outiller dans la lutte ». Cette fois, c’est l’OBV Duplessis qui sera porteur de ballon, en partenariat avec l’OBV de la Haute-Côte-Nord. Finalement, un projet d’installation de stations de nettoyage de bottes dans les sentiers des monts Uapishka sera mené par la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka. Cette station contribuera à limiter l’introduction d’EEE floristiques dans des milieux alpins reconnus pour leur fragilité.

Il est possible de soumettre des projets du même ordre jusqu’en octobre 2026. Le budget global de la démarche dépasse légèrement le 1 M $.·

« Grâce à ces financements, la Côte-Nord pourra compléter son portrait du territoire et outiller les décisionnaires régionaux et les gens de terrain afin de prévenir plus efficacement l’arrivée et la propagation d’espèces exotiques envahissantes floristiques dans la région », mentionne Shany Pelletier-Lemire, chargé·e de projet en biodiversité pour Environnement Côte-Nord. Ce projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan nature 2030.