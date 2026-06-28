Franquelin : une camionnette quitte la route 138 et se retrouve dans l’eau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:10 PM - 28 juin 2026
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Le véhicule devait être récupéré dans les heures suivant l'accident, une opération susceptible d'entraîner de nouvelles entraves à la circulation sur la route 138. Photo Alexandre Caputo

Une sortie de route est survenue vers 10 h, le 28 juin, sur la route 138 à Franquelin. Une camionnette de type pick-up s’est retrouvée dans l’eau en bordure de la chaussée sous un viaduc.

Deux personnes, un homme et une femme âgés dans la soixantaine, prenaient place à bord du véhicule au moment de l’accident. Transportés vers l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau, ils ont subi des blessures de gravité différente.

« La dame a subi des blessures mineures, tandis que l’homme a été transporté avec des blessures plus graves qui, selon les premières informations, ne mettaient toutefois pas sa vie en danger », précise la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La circulation s’est effectuée en alternance sur la route 138 pendant l’intervention des services d’urgence. Les policiers ont maintenu cette mesure jusqu’à ce que le centre hospitalier confirme, vers midi, que l’état du conducteur ne faisait pas craindre pour sa vie.

Selon les premières constatations de la Sûreté du Québec, aucun élément criminel ne serait en cause. Les informations recueillies sur place laissent plutôt croire que le conducteur aurait été victime d’un malaise avant la sortie de route.

Le véhicule, immobilisé dans un secteur en contrebas de la route, devait être récupéré ultérieurement, une opération susceptible d’entraîner de nouvelles entraves temporaires à la circulation.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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