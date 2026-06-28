Du beau temps pour le 14e Marathon Mamu – Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat

L’édition 2026 du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises à Sept-Îles et Uashat a réuni à la ligne de départ un peu plus de participants que la limite fixée à 300 par son organisateur, Roger Vachon. Ils sont près de 325 personnes à avoir pris part à l’événement du 28 juin.

” Je ne suis pas capable de dire non quand je vois des gens vouloir courir “, de dire Roger Vachon. Il se disait content d’avoir accepté plus d’inscriptions que prévues.

Plusieurs coureurs sont venus de l’extérieur, notamment de Havre-Saint-Pierre, Rimouski et Québec.

” Quand j’ai fait le listing, j’étais un peu impressionné. Il y avait pas mal de monde de l’extérieur. Les gens viennent de l’extérieur, aussi, pour visiter. Je pense qu’il y a quelque chose à faire avec le tourisme pour essayer d’alimenter ça. Les gens qui veulent courir des marathons veulent aussi visiter la place “, dit M. Vachon.

Les conditions n’étaient pas des plus faciles avec la chaleur qui était au rendez-vous pour le dimanche 28 juin, un contraste avec le ciel gris et la pluie de l’édition 2025.

Encore cette année, le Marathon Mamu a fait une place aux bénéficiaires du Répit Richelieu qui ont parcouru un kilomètres pour conclure l’événement. Autre moment touchant, le groupe de mamans qui ont toutes un ange parti trop tôt au ciel qui a aussi marché.

Au-delà de la participation, la satisfaction se faisait aussi sentir auprès de l’organisateur qui n’a pratiquement rien entendu de négatif sur le parcours proposé pour la 14e édition, après les boulversements de l’an dernier pour le tracé limité aux rues de Uashat.

Cette année, les participants, selon les distances, empruntaient l’avenue Arnaud jusqu’à la Résidence des Bâtisseurs et la piste cycable des Jardins de l’Anse, vers le parc Ferland.

Roger Vachon a également apprécié la participation de ceux et celles qui l’ont aidé dans la préparation et la tenue de l’événement.

Il remercie aussi l’apport des commanditaires, soit les Galeries Montagnaises, impliquées depuis les débuts, ITUM, Alouette, Pêcheries Uapan et ArcelorMittal.

Pour la 15e édition l’an prochain, Roger Vachon compte être plus strict au niveau des inscriptions pour simplifier les dossards et médailles en limitant à 400 le nombre de participants.

D’ici là, d’autres rendez-vous de course à pied, sur route, sont au calendrier avant l’arrivée de l’automne, soit le Marathon CF7 de Sept-Îles, le 23 août, et la Course du 50e Parallèle de Port-Cartier le 20 septembre.