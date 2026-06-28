Des travaux de pavage sur le chemin de la Pointe-Noire à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:26 AM - 28 juin 2026
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Des travaux seront effectués du 29 juin au 14 juillet sur le chemin de la Pointe-Noire. Photo Johannie Gaudreault

La Ville de Sept-Îles réalisera des travaux de pavage et de drainage sur le chemin de la Pointe-Noire, du 29 juin au 14 juillet.

Plus précisément, le chantier touchera une distance de 1 km entre la rue Alban-Blanchard et le chemin d’accès d’Alouette, ainsi que sur une distance de 200 m sur le chemin d’Alouette.

Durant les travaux, la circulation s’effectuera 1 voie sur 2, en alternance, avec présence de signaleurs. 

La municipalité demande aux automobilistes de respecter la signalisation en place et de réduire sa vitesse à proximité des chantiers.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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