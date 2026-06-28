Des nouveautés dans les centres d’interprétation de Port-Cartier et Clarke City

Deux musées de la région, le Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier et le Centre d’interprétation de Clarke City, sont maintenant accessibles au public et celui-ci pourra y voir des nouveautés dans les deux institutions.

Une nouvelle exposition portant sur Marie-Octavie Chouinard-Lebel a été inaugurée au Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier. Il s’agit d’une pionnière qui a marqué l’histoire de Shelter Bay.

« On a voulu donner une place aux femmes [avec cette section]. On dit toujours que dans le temps les hommes travaillaient beaucoup, mais il ne faut pas oublier l’apport des femmes. C’est ça qu’on voulait faire en mettant en vedette Marie-Octavie Chouinard-Lebel », affirme Guylaine Rioux, guide interprète qui en est à 25e année au Centre.

Mme Chouinard-Lebel a eu un parcours de vie des plus fascinants et elle a dû faire preuve de beaucoup de courage. Elle a vécu dans le secteur de ce qui est aujourd’hui Port-Cartier à partir du début du 20e siècle et elle a notamment été gardienne de phare avec son époux. Elle a dû faire face à la dure réalité de ce qu’était la vie à l’époque, notamment le manque de commodités, mais aussi la mortalité.

« Elle est tombée veuve avec neuf enfants. Ce n’était pas évident, mais ça prenait du courage et de la résilience », résume Guylaine Rioux.

Un balado sur la vie de cette pionnière a été créé. Il est possible de l’écouter en ligne, mais aussi au Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier et il est accompagné d’images de l’époque pour créer une immersion.

Le public est convié à venir visiter le Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier qui sera ouvert jusqu’à la fin du mois de septembre.

« Oui, on parle de Port-Cartier, mais pratiquement de toute l’histoire de la Côte-Nord », affirme Guylaine Rioux, qui invite autant les touristes que les Nord-Côtiers à aller visiter le Centre.

Centre d’interprétation de Clarke City

Le Centre d’interprétation de Clarke City a aussi des nouveautés pour le lancement de cette nouvelle saison. Il a récemment inauguré trois nouveaux panneaux d’interprétation mettant en valeur l’histoire et le patrimoine du territoire.

L’un des panneaux s’intéresse à l’histoire des Premières Nations avant et après l’arrivée des frères Clarke.

« Il y avait des photos et des textes qui portaient sur les autochtones, mais je trouvais qu’ils n’étaient pas mis en évidence », explique Gervais Gagné, président du Comité culturel de Clarke City.

Pour lui, il fallait mettre de l’avant les autochtones étant donné qu’ils occupent une place importante dans l’histoire du secteur. Plusieurs ont d’ailleurs travaillé pour les frères Clarke ou à l’hôpital, selon M. Gagné.

« Il fallait leur rendre hommage », affirme-t-il.

Le panneau est en français, en anglais, mais aussi en innu-aimun grâce à la collaboration du Musée Shaputuan.

L’année 2026 marque le 125e anniversaire de Clarke City. La population est donc conviée à venir visiter le Centre d’interprétation de Clarke City tout l’été. Deux guides, qui sont originaires du secteur, les attendent pour leur faire connaître l’histoire de la région.